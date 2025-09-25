Твърдата реторика на Тръмп към Русия тласка цените на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава в четвъртък, тъй като все по-агресивната реторика на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Русия повишава геополитическия риск, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,43% до 64,71 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,38% до 69,05 долара за барел.

Тръмп заяви, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното им пространство, и че Европа трябва да спре да купува енергия от члена на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+).

Междувременно данните на американското правителство показаха, че запасите от суров петрол в страната са спаднали до най-ниското ниво от януари, което допринесе за оптимизъм на пазара. Опасенията от предстоящ излишък обаче се засилиха, след като петролните компании в иракски Кюрдистан се споразумяха с федералното и регионалното правителство да възобновят износа по тръбопроводи, който беше спрян за повече от две години.

„Износът на петрол от Кюрдистан ще бъде възобновен най-вероятно тази седмица“, заяви иракският външен министър Фуад Хюсеин, добавяйки, че бъдещите петролни потоци могат да достигнат до 500 хил. барела на ден с нови инвестиции и нови находища. Очаква се тръбопроводът да достави първоначално около 230 хил. барела на ден на международните пазари, заявиха по-рано тази седмица запознати с въпроса.

„В момента пазарът на петрол е разкъсван в две посоки“, коментира Харис Хуршид, главен инвестиционен директор на Karobaar Capital LP в Чикаго. „Рисковете, свързани с руското предлагане, сочат възходяща тенденция, но възобновяването на кюрдския износ от Ирак добавя низходящ фактор“, каза той, посочвайки, че изявленията на Тръмп относно Русия могат да „изплашат енергийните пазари“ и да накарат инвеститорите да „оценят риска“ превантивно.

Фючърсите на петрола се движат в тесен диапазон от началото на август, докато трейдърите балансират мечите фундаментални перспективи с ескалиращото геополитическо напрежение. Пазарните наблюдатели, водени от Международната агенция по енергетика (МАЕ), прогнозират излишък по-късно през годината поради увеличеното производство на ОПЕК+, както и от страни извън групата.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.