Доналд Тръмп обвини ООН, че не го подкрепя в усилията му да спира войни

Американският президент Доналд Тръмп се обърна остро към Организацията на обединените нации (ООН) в речта си пред Общото събрание в Ню Йорк, пише Bloomberg. Агенцията отбелязва, че той е използвал изявата си, за да обвини институцията, че не му е помогнала в усилията да прекрати седемте войни, за които отбелязва, че е сложил край.

"Какво предложи ООН? Дотук изглежда нищо повече от това да пише писма с наистина остри думи, но никога нищо не последва от тези писма. Това са празни думи, а празните думи не спират войната", категоричен беше американският президент, допълвайки, че само действията спират война.

"Всичко, което получих от ООН, е счупен ескалатор и неработещо аутокю. Много благодаря!", заяви той от трибуната, визирайки повредата на ескалатор, на който се возеше първата дама Мелания Тръмп по-рано през деня, и неработещото устройство, което му подсказваше подготвените думи от речта. Тръмп припомни на световните лидери, че още преди 20 години е направил оферта за реновиране на сградата на ООН в Ню Йорк.

В своята силно емоционална реч Тръмп отхвърли инициативата за признаването на независимостта на Палестина, както и обеща "силни икономически мерки" , за да спре войната в Украйна, допълва Ройтерс. Агенцията напомня, че на няколко пъти американският президент е предупреждавал, че ще наложи санкции срещу Русия, но досега не е стигал до действия. Преди дни той поиска от европейските съюзници да спрат покупките на петрол от Русия и да се присъединят към вторични санкции срещу купувачите на руски енергоресурси (Китай и Индия).

"В случай че Русия не е готова да сключи сделка за прекратяване на войната, тогава САЩ са напълно готови да наложат много силен кръг от мита, които, според мен, биха спрели кръвопролитията много бързо", заяви още той, цитиран от Ройтерс. Американският президент обаче добави, че очаква и европейските съюзници да участват.

По-късно днес се очаква среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски. В момента той участва в среща, свързана с връщането на украински деца, отведени от окупираните територии в Русия, която се провежда в рамките на Общото събрание на ООН.

От трибуната Тръмп обвини още ООН, че насърчава миграцията. "В САЩ отхвърляме идеята, че на голям брой хора от чужди земи може да бъде позволено да пътуват дo другия край на света, да тъпчат границите, нарушават суверенитета, да извършват престъпления и да подлагат на натиск социалните системи", заяви той, призовавайки и други страни да заемат подобни позиции и да защитят своите граждани.

Затегнатата визова политика на САЩ не позволи на президента на Палестина Махмут Абас да присъства на заседанието. Междувременно част от европейските държави, които досега не бяха признали независимостта на Палестина, вече го направиха, начело с Франция и Великобритания.

Острите нападки разгневиха други членове на организацията, посочва Bloomberg. Те отбелязват, че Доналд Тръмп е оттеглил САЩ от ЮНЕСКО, Световната здравна организация и Съвета по правата на човека, както и от инициативи, които определи като скъпи за него - борбата с промените в климата и защитата на търсещи убежище.

Ръководството на ООН пък твърди, че САЩ все още имат неплатени задължения от 2024 година насам.