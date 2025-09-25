Водещите японски индекси достигнаха нови рекорди

Японският бенчмарк Nikkei 225 отбеляза нов рекорд в четвъртък, напредвайки с 0,27% до 45 754,93 пункта и отбелязвайки шест поредни сесии на ръстове, предаде CNBC. По-широкият показател Topix се покачи с 0,47% и също затвори на исторически връх от 3185,35 пункта.

Останалите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни резултати в четвъртък.

Хонконгският индекс Hang Seng спадна с 0,25% до 26 453,19 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай отбеляза ръст от 0,60% до 4593,49 пункта.

Южнокорейският показател Kospi приключи почти без промяна на ниво от 3471,1 пункта, но измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,98% и затвори на 852,48 пункта.

Тайванският индекс Taiex отбеляза спад от 0,66% до 26 023,85 пункта, след като акциите на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company поевтиняха с 1,49%. Това се случи, след като Bloomberg съобщи, че гигантът в производството на чипове Intel търси инвестиция от Apple.

По-рано Apple използваше чипове на Intel в много от своите персонални компютърни устройства, но премина към TSMC, когато пусна своя чип M1 през 2020 г. Агенцията обаче посочва, че е малко вероятно Apple да се върне към чиповете на Intel.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 обърна по-ранните загуби и добави 0,1%, като затвори на ниво от 8773 пункта.