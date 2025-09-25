SOFIX отчете 0,05% спад до 1067,02 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад с 0,05% до 1067,02 пункта.

От компонентите на бенчмарка най-силен спад реализираха акциите на "Смарт Органик" АД - с 3,9% до 29,6 лв., следвани от "Уайзър Технолоджи" АД с понижение от 0,89% до 5,55 лв. и "Химимпорт" АД - с 0,7% до 0,71 лв.

Най-силно поскъпващите акции от 15-те в индекса са тези на "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) АД - с 1,89% до 5,38 лв., "Телематик Интерактив България" АД, които отчетоха ръст от 0,9% до 22,4 лв., и "Еврохолд България" АД с 0,55% до 1,82 лв.

Оборотът от сделките с акциите в индекса достигна само 286 хил. лв.

Борсовият оборот достигна 1,3 млн. лв., от които 522 хил. лв. се формираха от сделки с чуждестранни акции и дялове на сегмента MTF BSE International.

Сред българските акции с най-висок оборот затвориха книжата на "Шелли груп" ЕД - за 78 хил. лв., следвани от с "Български фонд за дялово инвестиране" АД със 150 хил. лв., "Кепитъл мениджмънт" АДСИЦ с 99 хил. лв., "Смарт Органик" АД с 42 хил. лв. и "Тексим банк" АД с 39 хил. лв.

С най-много сделки днес приключиха сесията акциите на "Шелли груп" ЕД - 37, и с по 10 при "Смарт Органик" АД и "Софарма" АД.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.