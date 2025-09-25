Европейските акции отчетоха спадове заради подновените опасения за търговската политика на САЩ

Европейските акции отчетоха спадове в сесията заради подновените опасения за търговската политика на САЩ.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се задържа на ниво от 550,22 пункта, като всички основни регионални индекси затвориха в червения спектър.

В Германия DAX спадна с 0,56% до 23 534,83 пункта, във Великобритания FTSE 100 се понижи с 0,39% до 9213,98 пункта, а във Франция CAC 40 – с 0,41% до 7795,42 пункта.

Акциите на гиганта в търговията на дребно в модната индустрия H&M скочиха с близо 10 на сто в сесията, след като печалбите на компанията за третото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите.

Междувременно акциите на фирмите за медицински технологии се разпродадоха, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп започна разследване за националната сигурност относно вноса на медицински изделия, роботи и промишлени машини. Това породи опасения, че тези стоки могат да бъдат следващата цел на търговската политика с митата на Белия дом, пише CNBC.

Siemens Healthineers изтри 3,5% от пазарната си оценка, а Philips – 3%. Базираната в Лондон компания Convatec, която произвежда медицински изделия, реализира почти 6% спад на пазарната си капитализация.

Акциите на британската инвестиционна фирма Petershill Partners поскъпнаха с повече от 33%, след като компанията обяви планове за отписване от Лондонската фондова борса.

Акциите на софтуерния гигант SAP – една от най-ценните компании в Европа, поевтиняха отново в четвъртък (този път с малко над процент), след като Европейската комисия започна антитръстово разследване на нейните практики.

Компанията заяви, че не очаква разследването да доведе до съществено въздействие върху финансовите резултати. „Смятаме, че нашите политики и действия са напълно в съответствие с правилата за конкуренцията. Въпреки това, ние приемаме повдигнатите въпроси сериозно и работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да ги разрешим“, казва се в изявление на компанията.

Междувременно консорциум от девет европейски банки, включително UniCredit и Danske Bank, разкри планове за пускането на стейбълкойн, деноминиран в евро, през следващата година.

Акциите на автомобилните компании отбелязаха едни от най-големите спадове, като индексът Stoxx Europe Automobiles and Parts се понижи с почти 2%.

Пазарната оценка на германския производител на луксозни автомобили Porsche се сви с над 7%, след като компанията наскоро намали прогнозата си за рентабилност за 2025 г. Тя отложи и пускането на пазара на електрически модели автомобили поради слабото търсене.

Volkswagen, най-големият акционер на Porsche, също отчете спад на цената на акциите си от над 7%.