S&P 500 отчита най-дългата негативна серия от месец насам

Американските акции отчетоха спадове в сесията заради опасения от застой на икономиката на САЩ, въпреки данните за най-бързия ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от близо две години. По-широкият индекс S&P 500 се понижава за трета поредна сесия, което е най-дългата негативна серия от месец насам, пише Bloomberg.

В края на сесията индексът на „сините чипове“ Dow Jones се понижи с 0,38%, или 173,96 пункта, до 45 947,32 пункта, а S&P 500 – с 0,5% до 6604,72 пункта.

Технологичният индекс Nasdaq изтри също 0,5%, или 113,16 пункта, до 22 384,7 пункта.

„Съгласни сме, че икономиката е силна и расте“, казва Крис Закарели от Northlight Asset Management, „но голяма част от тези добри новини вече са включени в цените. Най-голямата ни загриженост е свързана с оценките“, добавя той.

Дванайсетмесечното съотношение цена/печалба на S&P 500 наскоро достигна връх от 22,9. Това ниво през този век беше надминато само в два предишни случая: срива на дотком компаниите и пандемичното рали през лятото на 2020 г., когато Федералният резерв намали лихвите близо до нулата.

Докато фокусът на централната банка се е насочил към пазара на труда, търговците ще следят внимателно петъчния доклад за инфлацията.

„Колкото и инвеститорите да искат по-ниски лихви, солидната икономика е по-важна“, коментира в тази връзка Брет Кенуел от eToro.

БВП, коригиран спрямо инфлацията, който измерва стойността на стоките и услугите, произведени в САЩ, се увеличава с ревизиран годишен темп от 3,8%. Ръстът е по-силен от предварителните данни, които показваха разширяване от 3,3%.

За Пол Стенли от Granite Bay Wealth Management силата на БВП не променя очакваната траектория на намаляване на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ, „тъй като данните са ретроспективни“. Всъщност паричните пазари само леко намалиха залозите за намаляване на лихвите след данните. Сега се очакват около 40 базисни пункта намаления от страна на американската централна банка преди края на годината.

Спадът на първоначалните молби за обезщетения за безработица до най-ниското ниво от юли сочи към пазар на труда, който, макар и да се охлажда, търпи относително ограничени съкращения. Повечето компании избират да задържат работниците си, дори когато продължаващата икономическа несигурност ограничава наемането на персонал.

„Наред с възходящата корекция на БВП, виждаме икономика, която остава устойчива въпреки редица предизвикателства“, посочва Крис Ларкин от E*Trade от Morgan Stanley.

Централният банкер Стивън Миран заяви, че централната банка на САЩ рискува да нанесе щети на икономиката, ако не предприеме бързи действия за понижаване на лихвените проценти. Той беше единственият, който подкрепи намаление с половин пункт на основната лихва, но Фед я намали с четвърт пункт на последното си заседание.

Настроенията са засегнати и от коментарите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който заяви по-рано през седмицата, че „няма безрисков път“ за централната банка, пише Ройтерс.

Инвеститорите също така се притесняват от предстоящо частично спиране на правителствените служби, тъй като двете камари на американския парламент не успяват да постигнат краткосрочно споразумение за бюджета. Сенатът миналата седмица отхвърли подкрепен от републиканците временен законопроект, който би запазил финансирането на правителството до 21 ноември.

Бюджетната служба на Белия дом е инструктирала федералните агенции да подготвят планове за съкращения, които биха могли да предизвикат масови освобождавания на персонал, ако следващата седмица се стигне до частично спиране на работата на правителствените служби.

Акциите на NVIDIA поскъпнаха с почти 1% в сесията. С ръст затвориха и акциите на Intel Corporation, след като Bloomberg съобщи, че компанията се е обърнала към Apple Inc относно потенциална инвестиция в затруднения производител на чипове.

Акциите на Stitch Fix поевтиняват рязко, след като компанията отчете слабо търсене. Активната ѝ клиентска база се свива с над 7% за третото тримесечие спрямо година по-рано.

Със спад затварят и акциите на CarMax Inc заради по-лоши от очакваното тримесечни резултати.