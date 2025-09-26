S&P 500 прекъсна 3-седмичната си серия на ръстове

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши в петък след публикуването на ключови данни за инфлацията в САЩ, предаде CNBC. Бенчмаркът напредна с 0,65% и затвори на 46 247,29 пункта.

Широкият пазарен показател S&P 500 добави 0,59% до 6643,7 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite се повиши с 0,44% до 22 484,068 пункта.

Според данни на Бюрото за икономически анализи, публикувани в петък, през август потребителските разходи, коригирани спрямо инфлацията, са се увеличили с 0,4% за втори пореден месец. В същото време основният ценови индекс на разходите за лично потребление (PCE), който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите и е предпочитаният от Федералния резерв измерител на инфлацията, се е повишил с 0,2% спрямо юли. В сравнение с предходната година показателят се е задържал без промяна на ниво от 2,9%.

Междувременно стана ясно, че през септември потребителското доверие в САЩ е спаднало до най-ниското си ниво от четири месеца насам заради нарастващите притеснения относно влиянието на високите цени върху личните финанси. Окончателният индекс на доверието на Мичиганския университет се понижава до 55,1 пункта спрямо отчетените 58,2 пункта месец по-рано. Резултатът е близо до предварителната оценка от 55,4 пункта.

Потребителите очакват цените да нарастват с годишен темп от 4,7% през следващата година - лек спад спрямо предходния месец. За период от 5 до 10 години американците предвиждат поскъпване на стоките и услугите от 3,7% годишно, което е увеличение в сравнение с август.

„След тридневен спад на пазара, това е достатъчно, за да привлече купувачите“, коментира Дейвид Ръсел, глобален директор по пазарната стратегия в TradeStation. „Вчерашните данни за молбите за помощи при безработицата и брутния вътрешен продукт подкопаха оптимистичните настроения, но днешният доклад успокоява част от тези притеснения“, добави той.

Пониженията от предходните дни бяха вследствие на поевтиняването на акциите на Oracle и Nvidia, тъй като сред инвеститорите продължават да витаят въпроси относно състоянието на търговията с акции на компании, свързани с областта на изкуствения интелект (AI).

От началото на седмицата S&P 500 се е понижил с 0,3%. Nasdaq Composite е загубил 0,7%, докато Dow Jones Industrial Average е почти без промяна.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,177%, а тази по 30-годишните - до 4,753%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,41% до 98,146 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 0,55% до 69,8 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,57% до 65,35 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,63 на сто до цена от 3795 долара за тройунция.