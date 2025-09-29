Цената на златото премина границата от 3800 долара за тройунция

Цената на златото се изкачи до нова рекордна стойност и за първи път премина границата от 3800 долара за тройунция. Към 9:20 ч. българско време благородният метал се търгува с 0,85% по-високо на цена от 3841,2 долара за тройунция.

На този фон зелените пари поевтиняват, като доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,21% до 97,943 пункта.

Инвеститорите преценяват риска от потенциално спиране на работата на правителството на САЩ, което може да забави публикуването на ключови данни за пазара на труда тази седмица и да затрудни действията на Федералния резерв при управлението на паричната политика, пише Bloomberg. Те очакват планираната среща между водещи представители на Конгреса и президента Доналд Тръмп в понеделник - ден преди изтичането на федералното финансиране. Ако не бъде постигнато споразумение за краткосрочен бюджет, има риск от спиране на работата на правителството.

По-слаби данни за заетостта биха подсилили аргументите за понижение на лихвите от страна на Фед на следващото заседание през октомври - сценарий, който прави благородните метали без доходност по-привлекателни. Все пак има висока степен на несигурност около цикъла на намаленията на лихвите, тъй като представителите на централната банка изразяват разнопосочни позиции, а някои икономически данни от последните дни се оказаха по-силни от очакваното.

Трейдърите също така продължават да оценяват рисковете за независимостта на Фед, след като в четвъртък адвокатите на члена на Управителния съвет Лиса Кук призоваха Върховния съд да ѝ позволи да остане на поста си, докато оспорва опита на Тръмп да я отстрани.

„Цената на златото не изглежда надценена спрямо долара и американските държавни облигации, които би трябвало да съдържат премия, свързана с Фед, предвид риска от евентуална загуба на независимост“, посочват стратезите на Barclays.

Златото е поскъпнало с 45% тази година, като бележи поредица от рекорди, подкрепено от повишеното търсене от страна на централните банки и възобновеното намаляване на лихвените проценти от Фед. Цените са напът да отбележат трето поредно тримесечие на ръст, като притежанията в ETF-и, обезпечени със злато, са на най-високото ниво от 2022 г. Банки като Goldman Sachs и Deutsche Bank очакват подема на благородния метал да продължи и занапред.