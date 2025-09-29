Какво ще бъде във фокуса на инвеститорите тази седмица?

Новата седмица започва с очакването на ключови данни от Европа и САЩ, както и със страховете на пазарите, че правителството във Вашингтон ще трябва да прекъсне дейността си поради изтичане на финансирането му. Очаква се и ново решение за увеличаване на добива на петрол от страна на ОПЕК+, което ще засили опасенията за излишък на пазара.

Ето какво ще бъде във фокуса на инвеститорите през следващите дни.

Данните за европейската икономика

В понеделник ще бъдат публикувани данните за инфлацията в Испания през септември, а по-късно през деня се очакват изявление на Изабел Шнабел от Надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и на главния икономист на базираната във Франкфурт финансова институция Филип Лейн.

Във вторник инвеститорите ще получат повече информация за брутния вътрешен продукт (БВП) на Великобритания за второто тримесечие. Очакват се и ключови данни за водещите икономики от еврозоната, като германското правителство ще оповести данни за продажбите на дребно през август и безработицата и инфлацията през септември. В същия ден ще стане ясно и какъв е бил ценовият натиск във Франция през този месец. По-късно във вторник се очаква изявление на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, като трейдърите ще очакват да разберат какви са вижданията на паричния орган за икономиката и лихвените проценти през следващите месеци.

Третият ден от седмицата ще премине под знака на индекса на мениджърите по поръчките (PMI), като ще стане ясно как се е представил производственият сектор в най-големите европейски икономики през септември. По-късно през деня се очакват още изказвания на представители на ЕЦБ, както и първите данни за инфлацията в еврозоната през септември. През август ценовият натиск във валутния съюз се задържа на целевата стойност на ЕЦБ от 2% за втори пореден месец.

На заседанието си този месец ЕЦБ реши да остави паричната политика без промяна. Оттогава насам, предвид инфлацията, която се движи около целта, и икономика, която до момента остава стабилна въпреки натиска от митата на САЩ, много централни банкери сигнализираха, че не виждат сериозни основания да продължат кампанията си за облекчаване на паричната политика.

В четвъртък ще бъдат оповестени докладите за безработицата в Испания и цялата еврозона, а в петък новите данни за PMI индекса ще дадат представа за състоянието на сектора на услугите във валутния съюз през този месец.

Инвеститорите се тревожат за новите данни от САЩ и дейността на правителството

Инвеститорите преценяват риска от потенциално спиране на работата на правителството на САЩ, което може да забави публикуването на ключови данни за пазара на труда тази седмица и да затрудни действията на Федералния резерв при управлението на паричната политика. Те очакват планираната среща между водещи представители на Конгреса и президента Доналд Тръмп в понеделник - ден преди изтичането на федералното финансиране. Ако не бъде постигнато споразумение за краткосрочен бюджет, има риск от спиране на работата на правителството.

По-слаби данни за заетостта биха подсилили аргументите за понижение на лихвите от страна на Фед на следващото заседание през октомври - сценарий, който прави благородните метали без доходност по-привлекателни. Все пак има висока степен на несигурност около цикъла на намаленията на лихвите, тъй като представителите на централната банка изразяват разнопосочни позиции, а някои икономически данни от последните дни се оказаха по-силни от очакваното.

Докладът за заетостта е начело на редица данни за пазара на труда, които се очакват тази седмица, заедно с изявления от няколко представители на Фед за състоянието на икономиката. Данните за потребителското доверие, цените на жилищата, фабричните поръчки и разходите за строителство също ще бъдат в центъра на вниманието.

Междувременно се очакват и тримесечните финансови отчети на спортната марка Nike и на компанията за производство на електрически автомобили Tesla.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, във вторник ще бъдат публикувани данните за промишленото производство в Япония, както и за индекса на мениджърите по поръчките в производствения сектор на Китай. В същия ден ще се проведе и заседание на Австралийската централна банка, след което ще стане ясно какво е решението на паричния орган за лихвените проценти в страната.

В сряда решение за разходите по заемите ще вземе и Индийската централна банка, а в петък ще бъде оповестен докладът за PMI индекса в сектора на услугите в Япония.

Решението на ОПЕК+ за добива през ноември

Инвеститорите предполагат, че Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) ще увеличи производството и през ноември, което засилва опасенията от свръхпредлагане.

Според вътрешни източници алиансът, воден от Саудитска Арабия, обмисля да увеличи добива с поне 137 хил. барела на ден – колкото е повишението, планирано и за следващия месец. Целта на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници е възвръщане на пазарен дял.

Все пак цените се задържат на разумно ниво, подкрепени от силното търсене от Китай. Освен това планираното увеличение през октомври – и потенциалното повишение на добива през ноември – е много по-ниско от тези, обявени от групата за предходните месеци. Според анализаторите действителното увеличение на предлагането ще бъде много по-ниско, тъй като някои страни членки нямат възможност да произвеждат повече.

„Като се има предвид, че много производители, с изключение на Саудитска Арабия, са достигнали тавана, бъдещите увеличения на доставките от ОПЕК+ ще бъдат значително по-ниски от обявените цифри“, посочват анализаторите от RBC Capital Markets LLC.

Представителите на страните членки на ОПЕК+ ще заседават на 5 октомври.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък през 2026 г., тъй като ОПЕК+ продължава да възстановява производството, а доставките от конкурентите на групата се увеличават. Goldman Sachs предвижда цената на сорта Брент да падне до около 55 долара за барел през следващата година.