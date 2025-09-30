Петролът продължава да поевтинява поради перспективите за свръхпредлагане*

Цената на петрола се понижава за втора поредна сесия на фона на надвисващия излишък и възможността за прекратяване на военните действия в Газа, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,49% до 67,64 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,43% до 63,18 долара за барел.

Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) ще заседава в неделя и вероятно ще се споразумее за увеличаване на производството през ноември, макар и с умерен темп, подобно на това през октомври. Това създава опасения за свръхпредлагане на пазара.

Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) увеличения добив на ОПЕК+, както и доставките от производители извън картела, ще доведат до рекорден излишък през следващата година. Някои пазарни наблюдатели предвиждат цената на Брента да спадне до 50 долара за барел.

„Нашите изчисления ясно показват, че не е необходимо допълнително предлагане“, посочват анализаторите от ING Groep NV. „Очакваме пазарът да премине към голям излишък през четвъртото тримесечие и да остане в такъв до 2026 г.“, добавят те.

Междувременно САЩ и Израел се споразумяха за 20-точков план за прекратяване на войната в Газа, но перспективите за мир остават неясни без прякото участие на групировката „Хамас“.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.