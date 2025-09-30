Поредицата от нови икономически данни тласна азиатските пазари в различни посоки

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха разнопосочни резултати на фона на новините около водещите икономики в региона.

Показателят CSI 300 в континентален Китай добави 0,45% и затвори на 4640,69 пункта, а хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,91% до 26 864,93 пункта. Акциите на китайската компания Zijin Gold поскъпнаха с над 60% при дебюта си в Хонконг.

Според доклад от вторник фабричната активност в Китай се е подобрила леко, но е удължила спада си за шести пореден месец, отбелязвайки най-дългата рецесия от 2019 г. насам. През септември официалният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) в производството е възлязъл на 49,8 пункта спрямо отчетените 49,4 пункта през август. Средната прогноза на икономистите, анкетирани от Bloomberg, беше за 49,6 пункта. Стойност под 50 пункта показва свиване.

Показателят за непроизводствения сектор, който включва строителството и услугите, е спаднал по-рязко от очакваното - до 50 пункта от 50,3 пункта през миналия месец.

Фабричното производство в Япония е спаднало за втори пореден месец през август, тъй като бизнесът остава предпазлив на фона на международната несигурност, свързана с митата на американския президент Доналд Тръмп.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,25% до 44 932,63 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 0,19% до 3137,6 пункта.

Индустриалното производство в Страната на изгряващото слънце се е понижило с 1,2% спрямо предходния месец, след същия темп на намаление през юли. Спадът е поведен от металните изделия и електронните машини и е по-сериозен от средната прогноза на икономистите за понижение от 0,9%. На годишна база продукцията също е намаляла повече от очакваното.

Отделни данни от вторник показаха, че търговията на дребно е спаднала с 1,1% през август спрямо предходния месец при очакван ръст от 1,2%. Макар инфлацията да се забавя, тя все още изпреварва ръста на заплатите, ограничавайки покупателната способност на домакинствата. Продажбите на дребно са намалели и на годишна база.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 загуби 0,16% и затвори на ниво 8848,8 пункта.

Както се очакваше от икономистите и инвеститорите, в края на двудневното си заседание Австралийската централна банка запази основния си лихвен без промяна на ниво 3,6%, докато инфлацията в страната остава на най-високото си ниво от повече от година.

Южнокорейският показател Kospi отстъпи с 0,19% и приключи търговския ден на ниво 3424,60 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с 0,56% до 841,99 пункта.

Индексите Nifty 50 и BSE Sensex в Индия останаха без промяна.