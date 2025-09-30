SOFIX се покачи с 0,07% до над 1072 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете ръст от 0,07% до 1072,52 пункта. Най-силни повишения на цените на акциите записаха "Доверие обединен холдинг" АД с 0,85% до 9,5 лв., "Софарма" АД с 0,74% до 2,73 лв. и "Сирма груп холдинг" АД с 0,71% до 1,41 лв.

Най-изразени понижения сред 15-те компонента на SOFIX отбелязаха "Уайзър Технолоджи" с 1,75% до 5,6 лв., "ПИБ" АД с 1,49% до 5,3 лв. и "Смарт Органик" АД с 0,66% до 30,2 лв.

Оборотът във вторник достигна 7,6 млн. лв., основно с облигации.

При акциите най-голям оборот беше реализиран с книжа на "Шелли груп" ЕД – 69 хил евро, "Агрия груп холдинг" АД – 75 хил. лв., "Доверие обединен холдинг" АД – 51 хил. лв., "Софарма" АД и "Химимпорт" АД – по 49 хил. лв.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Доверие обединен холдинг" – 34, "Агрия груп холдинг" – 32 и "Софарма" – 25.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.