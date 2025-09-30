Европейските пазари приключиха сесията на положителна територия

Европейските пазари приключиха сесията във вторник с повишения, докато инвеститорите следяха новините около търговските мита на президента на САЩ Доналд Тръмп и продължаващата политическа безизходица в страната, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 завърши деня с ръст от 0,5%, като лондонският индекс FTSE 100, германският DAX и френският CAC 40 също приключиха на положителна територия.

На този фон акциите на датския бижутериен гигант Pandora поевтиняха с 2,6%, след като компанията съобщи, че нейният главен изпълнителен директор Александър Ласик ще се пенсионира през март. Поста му ще заеме главният маркетинг директор на фирмата Берта де Паблос-Барбиер - бивш ръководител в LVMH.

Книжата на германската авиокомпания Lufthansa се сринаха със 7,1% след новината, че до 2030 г. компанията ще съкрати 4000 работни места.

Междувременно инвеститорите по света следят ситуацията с търговската война на САЩ, след като в понеделник Тръмп обяви, че ще наложи 10% мито върху вносния дървен материал и дървената строителна продукция, както и първоначална ставка от 25% върху вносни кухненски шкафове, мивки за баня и тапицирани мебели, преди тя да бъде повишена допълнително през следващата година. Държавният глава заяви, че този внос застрашава американската икономика и подкопава националната сигурност.

Потенциалното спиране на работата на правителството в САЩ заради изтичане на финансирането също ще бъде внимателно следено от международните пазари тази седмица. Въпреки че подобни ситуации обикновено не водят до сериозни пазарни движения, този път може да бъде различно, тъй като инвеститорите вече са предпазливи заради забавянето на пазара на труда, риска от стагфлация и високите оценки на акциите.

Спирането на работата на правителството може също да накара рейтинговите агенции да преразгледат статута на кредитния рейтинг на САЩ, който беше понижен през май от Moody’s.