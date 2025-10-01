Японският индекс Nikkei 225 отбеляза четвърти пореден ден на червено

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха разнопосочни резултати в сряда, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 0,85% и затвори на 44 550,85 пункта, отбелязвайки четвърти пореден ден на спадове, докато по-широкият показател Topix потъна с 1,37% до 3094,74 пункта.

По-рано днес стана ясно, че доверието сред големите японски производители се е повишило за второ поредно тримесечие, подкрепяйки аргументите на Японската централна банка да повиши лихвите още този месец. Индексът на бизнес настроенията се е покачил до 14 пункта за периода от юли до септември в сравнение с отчетените 13 пункта през предходното тримесечие, воден от подобрения в керамичната и корабостроителната индустрия. Това сочи последното тримесечно проучване Tankan на Японската централна банка, публикувано в сряда. Резултатът съответства на средната прогноза на икономистите в проучване на Bloomberg.

Показателят за големите компании извън производствения сектор е останал на 34 пункта - близо до най-високото си ниво от началото на 90-те години. Положителна стойност означава, че тези, които виждат бизнес условията като „благоприятни“, са повече от тези, които ги определят като „неблагоприятни“.

Междувременно големите компании във всички индустрии планират да увеличат бизнес инвестициите с 12,5% за тази финансова година спрямо 11,5% през предходното тримесечие. Прогнозата им за печалбите показва спад от 4,7% и леко подобрение спрямо предишните прогнози за понижение от 4,9%.

На този фон Индийската централна банка запази основния си лихвен процент без промяна на ниво на 5,5%, в съответствие с очакванията на икономистите, анкетирани от Reuters. Показателят Nifty 50 се повиши с 0,71% до 24 786,70 пункта, а измерителят BSE Sensex добави 0,74% до 80 861,84 пункта.

Южнокорейският показател Kospi се повиши с 0,91% и затвори на 3455,83 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 0,4% до 845,34 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 отбеляза леко понижение и затвори на ниво 8845,7 пункта.

Пазарите в континентален Китай и Хонконг бяха затворени поради празник.