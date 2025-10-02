S&P 500 и Nasdaq Composite започват сесията с нови рекорди*

Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се изкачиха до нови исторически върхове в четвъртък, а инвеститорите изглеждат все по-малко притеснени от спирането на работата на американската администрация, предава CNBC.

S&P 500 се повишава с 0,27% до 6729,31 пункта, а Nasdaq – с 0,37% до 22 838,357 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,23% до 46 548,47 пункта.

Трите бенчмарка затвориха с ръстове в сряда на фона на надеждите, че спирането на работата на администрацията на САЩ заради прекъсване на финансирането ще бъде кратко и няма да нанесе сериозни щети на икономиката на страната. S&P 500 отбеляза 29-ото си рекордно затваряне за годината, завършвайки над прага от 6700 пункта за първи път, след като по-рано през деня достигна нов исторически връх и в рамките на сесията. Dow Jones Industrial Average също приключи редовната търговия с рекорд.

Блокадата на администрацията започна, след като демократи и републиканци във вторник не успяха да спазят крайния срок за постигане на сделка, която да осигури финансиране. Двете страни си прехвърляха вината за ситуацията. Най-големият въпрос за инвеститорите е колко дълго ще продължи настоящата безизходица. Очаква се тя да се проточи поне три дни, тъй като Сенатът няма да заседава в четвъртък заради еврейския празник Йом Кипур. Трейдърите залагат, че спирането може да продължи близо две седмици.

Исторически фондовият пазар досега не е бил силно засяган от спирания на работата на администрацията, но този път инвеститорите обръщат по-голямо внимание заради по-нестабилната политическа и макроикономическа среда, високите оценки на пазара и продължаващите притеснения за инфлацията. Освен това президентът Доналд Тръмп заплаши с масови постоянни уволнения на федерални служители при спиране на администрацията, което засилва опасенията за забавящия се пазар на труда.

Допълнителна тревога предизвиква и липсата на икономически данни по време на блокадата, тъй като докладът за заетостта извън селското стопанство за септември няма да бъде публикуван в петък заради спирането на дейността на Министерството на труда. Това ще затрудни работата на Федералния резерв, който вероятно ще обяви намаление на лихвите на предстоящата си среща през октомври.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,113%, а тази по 30-годишните се понижава до 4,714%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,12% до 97,826 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,7% до 64,89 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,45% до 61,33 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,33 на сто и се търгува на цена от 3910,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.