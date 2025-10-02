Европейските борси достигнаха рекорд за втора поредна сесия

Европейските борси завършиха сесията в четвъртък на рекорден връх за втора поредна сесия благодарение на силния ръст на акциите на промишлените компании и производителите на чипове, а очакванията за понижения на лихвените проценти в САЩ този месец също подкрепиха нагласите, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 нарасна с 0,5% и завърши сесията на рекордно ниво, след като по-рано през деня достигна исторически връх в средата на сесията. Повечето регионални борси също отбелязаха повишение, а Германия поведе ръстовете.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се понижи с 0,2% и завърши деня на ниво от 9427,73 пункта. Германският DAX напредна с 1,28% до ниво от 24 422,56 пункта. Френският CAC 40 добави 1,13% и достигна равнище от 8056,63 пункта.

Промишленият сектор се представи най-силно в Европа с ръст от 1,5%, като книжата на големи промишлени компании, включително Siemens и Schneider поскъпнаха със съответно 4,2% и 2,3%.

Технологичният сектор напредна с 2,3% в унисон с ръстовете на световните производители на чипове. Нагласите бяха подкрепени допълнително, след като южнокорейската Samsung Electronics и SK Hynix подписаха писма с намерения да доставят чипове с памет за центрове за данни на OpenAI.

Цената на акциите на ASML се повиши с 4,3%, а на ASMI – с 6,5%, като тласнаха основния нидерландски индекс нагоре с 6,5% до рекорден връх.

Автомобилният сектор отбеляза ръст от 2,4%, подкрепен от повишението на цената на акциите на Stellantis с 8,3%, след като пазарни данни показаха подобряване на тенденциите при продажбите на нови коли на компанията в Италия и САЩ.

Книжата на Ferrari поскъпнаха с 2,7%, след като HSBC повиши рейтинга на италианския производител на автомобили от „задръж“ на „купувай“.

Секторът на здравеопазването продължи силния си ръст от предходната сесия, след като сделката между САЩ и Pfizer за лекарствата с рецепта спомогна за намаляване на несигурността в сектора.

Инвеститорите следят и развитията около спирането на работата на правителството в САЩ, която може да отложи публикуването на ключови данни за работните места в петък и да засили несигурността около способността на Фед да преценява състоянието на икономиката.

Перспективите за по-смекчена парична политика от Фед бяха последният катализатор за европейските фондови пазари, като банките и промишлените компании са сред най-силно представящите се сектори от началото на годината.

Stoxx е отбелязал ръст от над 11%, като се представя по-слабо от американския S&P 500, който също достигна рекордни върхове в последната сесия и е нагоре с 14% за годината.

Компанията за данни за кредитите Experian отбеляза спад от 4,2%, след като FICO съобщи, че пуска програма за директни лицензи с цел намаляване на разходите за ипотечното кредитиране.

Книжата на Tesco поскъпнаха с 5,3%, след като британската верига супермаркети повиши прогнозата си за печалбата през цялата година.

Цената на акциите на Thyssenkrupp се понижи с 4,1%, след като чешкият милиардер Даниел Кретински прие да продаде дела си от 20% в подразделението за стоманопроизводство на компанията и се отказа от плановете за съвместно дружество за бизнеса.