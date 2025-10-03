S&P 500 и Nasdaq Composite започват сесията с нови рекорди*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с леки ръстове, като два от трите основни индекса достигнаха рекордни стойности, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite нараснаха съответно с 0,2% и 0,3%, достигайки нови исторически върхове. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва също с 0,2%.

S&P 500 е напреднал с 1,3% от началото на седмицата, докато Dow е добавил 0,9%. Nasdaq е нараснал с 1,9%.

Спирането на работата на администрацията на САЩ поради прекъсване на финансирането, което в петък навлезе в третия си ден, засилва притесненията на инвеститорите относно макроикономическите и политическите рискове, инфлацията и забавянето на пазара на труда. Инвеститорите очакват да видят колко дълго ще продължи блокадата, за да преценят колко сериозни ще са икономическите последици. В миналото подобни ситуации не са оказвали силно въздействие върху пазарите.

В четвъртък министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви пред CNBC, че липсата на финансиране може да доведе до „удар върху растежа и върху работещата Америка“.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши с масови съкращения, което допълнително подхранва безпокойството за пазара на труда.

Блокадата доведе и до прекъсване на публикуването на ключови икономически данни. Министерството на труда временно спря почти всички свои дейности, което отмени петъчното оповестяване на доклада за заетостта извън селското стопанство за септември. Това премахва фактор, който би могъл да окаже натиск върху акциите, но в същото време намалява обема от икономически данни, които Федералният резерв може да използва за решението си относно лихвените проценти през октомври.

Спирането на работата на администрацията стана факт, след като във вторник Конгресът не успя да постигне съгласие за финансирането ѝ. Водещите демократи настояват за приемане на законопроект за разходите, който да удължи данъчните кредити за здравеопазване за милиони американци, което доведе до ответни действия от Тръмп и водещите републиканци.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,104%, а тази по 30-годишните - до 4,702%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,1% до 97,747 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,58% до 64,48 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,66% до 60,88 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,11 на сто и се търгува на цена от 3911 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.