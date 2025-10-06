Политическата криза във Франция потопи европейските пазари*

Европейските пазари бележат понижения в понеделник, повлечени от задълбочаващата се политическа криза във Франция.

Френският бенчмарк САС 40 е надолу с 1,88% до ниво от 7929,39 пункта, докато общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 спада с 0,31% до 568,74 пункта. Акциите на френските банки Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas поевтиняха и поведоха спада в общоевропейския измерител, след като доходността по 10-годишните френски облигации рязко се повиши.

На този фон германският показател DAX остава почти без промяна, докато лондонският индекс FTSE 100 спада с 0,37% до ниво от 43 097,6 пункта.

Френският министър-председател Себастиен Льокорню подаде оставка в понеделник, само ден след като президентът Еманюел Макрон обяви новия си кабинет.

Льокорню се сблъска със същия нерешим проблем, който погуби премиерските мандати на двамата му предшественици: необходимостта да приеме бюджет в разцепен парламент, който включва непопулярни съкращения на разходите, и увеличения на данъците, необходими за овладяване на най-големия дефицит в еврозоната.

Непосредственият предшественик на Льокорню, Франсоа Байру, беше принуден да подаде оставка миналия месец, след като загуби вота на доверие заради плана си за рязко намаляване на дефицита през следващата година. През декември миналата година и неговият предшественик, Мишел Барние, беше отстранен заради предложените бюджетни съкращения.

Изборът на Макрон и Льокорню за най-високите постове в новото правителство не показа промяна в посоката, която опозиционните партии изискват.

Все пак енергийният сектор помогна за ограничаване на спадовете на европейските пазари благодарение на скока в цените на петрола след по-малкото от очакваното увеличение на добива от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) през уикенда.

Технологичният сектор също се движи във възходяща посока, подкрепен от поскъпване от над 1% на акциите на производителя на чипове ASML, пише Investing.com.

Междувременно британският производител на луксозни автомобили Aston Martin предупреди, че очаква да отчете по-голяма загуба за годината, тъй като компанията се бори със слабо търсене в Северна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион, както и с последиците от митата на американския президент Доналд Тръмп.

*Данните са актуални към 12:00 ч. българско време.