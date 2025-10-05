ОПЕК+ постигна споразумение за скромно увеличение на добива през ноември*

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, известни заедно като ОПЕК+, обявиха, че ще увеличат добива на петрол от ноември със 137 хил. барела на ден, съобщи Ройтерс. Скромното повишение е сравнимо с това от октомври.

Групата, която включва ОПЕК, Русия и някои по-малки производители, вдигна целите си за добив на петрол с над 2,6 млн. барела на ден през тази година, което се равнява на около 2,5% от световното търсене.

Промяната в политиката след години на съкращения е насочена към възвръщане на пазарен дял от конкуренти като производителите на шистов газ в САЩ.

В навечерието на срещата Русия и Саудитска Арабия, двата най-големи производителя в групата, са имали различни мнения, съобщиха по-рано източници на Ройтерс.

Русия е застъпвала умерено увеличение на производството, същото като през октомври, за да не се оказва натиск върху цените на петрола и защото ще й е трудно да увеличи производството поради санкциите за войната в Украйна.

Саудитска Арабия би предпочела двойно, тройно или дори четирикратно увеличение на тази стойност – съответно 274 хил. барела на ден, 411 хил. барела на ден или 548 хил. барела на ден, казват източниците.

Намаленията на производството на ОПЕК+ достигнаха пика си през март, възлизайки на общо 5,85 млн. барела на ден. Намаленията се състояха от три елемента: доброволни намаления от 2,2 млн. барела на ден, 1,65 млн. барела на ден от осем членове и още 2 млн. барела на ден от цялата група.

Осемте производителя планират да отменят напълно един елемент от тези съкращения - 2,2 млн. барела на ден - до края на септември. За октомври те започнаха да премахват втория елемент от 1,65 млн. барела на ден с увеличение от 137 хил. барела на ден.

*Статията е актуализирана към 17:15 часа с окончателното решение на ОПЕК.