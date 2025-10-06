Wall Street отваря с оптимизъм след обявяването на партньорство между AMD и OpenAI*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с повишения, след като голямо обединение между регионални банки породи ентусиазъм, че предстои нова вълна от сливания и придобивания. Настроенията бяха подкрепени и от поскъпването на акциите на AMD след обявяването на партньорство с OpenAI, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,3%, технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,6%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,1% към стойността си.

Книжата на AMD скочиха с над 30% след сключване на сделка с компанията на Сам Алтман - OpenAI, която може да получи до 10% дял в производителя на чипове. Акциите на основния конкурент на AMD - Nvidia – са под натиск след това съобщение.

Акциите на Comerica поскъпнаха с 16%, след като Fifth Third Bancorp обяви сделка за придобиване на банката за 10,9 млрд. долара изцяло чрез размяна на акции. Сливането ще създаде деветата по големина банка в САЩ по активи. Активността при сливанията и придобиванията се засилва, допринасяйки за оптимистичния дух на фондовия пазар тази година.

Инвеститорите пренебрегнаха опасенията около спирането на работата на американската администрация, след като законодателите отново не успяха да постигнат споразумение за финансирането ѝ. Това доведе до забавяне на публикуването на ключови икономически данни, включително доклада за заетостта за септември, който трябваше да излезе в петък.

„Към момента фондовият пазар пренебрегва спирането на работата на администрацията и е по-фокусиран върху оптимизма около корпоративните печалби и перспективата за нови понижения на лихвите от Федералния резерв,“ коментира Робърт Едуардс, главен инвестиционен директор в Edwards Asset Management. „Дори с блокадата и опасенията около пазара на труда, смятаме, че S&P 500 е напът да премине границата от 7000 пункта до края на годината“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,15%, а тази по 30-годишните - до 4,743%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,46% до 98,171 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,01% до 65,18 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,9% до 61,43 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,5 на сто и се търгува на цена от 3967,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.