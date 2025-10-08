S&P 500 и Nasdaq достигнаха нов рекорден връх въпреки блокажа на правителството в САЩ

S&P 500 и Nasdaq Composite достигнаха нови исторически върхове в средата на деня и завършиха с ръстове в сряда, ден след като индексът на широкия пазар прекъсна седемдневната си положителна серия заради поевтиняването на книжата на Oracle, предава CNBC.

Това постави под съмнение устойчивостта на търговията с акции на компаниите от областта на изкуствения интелект. Спирането на работата на американското правителство навлезе във втората си седмица.

Бенчмаркът S&P 500 се повиши с 0,58% до ниво от 6753,72 пункта, подкрепен от ръста на информационните технологии в индекса, както и на секторите на комуналните услуги и на промишлените компании. И трите сектора записаха нови върхове в края на търговията.

Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 1,12% до ниво от 23 043,38 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,20% и завърши деня на ниво от 46 601,78 пункта.

Акциите почти не реагираха на публикуването на протоколите от септемврийското заседание на Федералния резерв, на което той понижи лихвените си проценти за първи път от 2025 г. Протоколите показаха, че Фед е разделен за това още колко да свали лихвите.

Книжата на Nvidia поскъпнаха с 2%, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг заяви, че търсенето е нараснало през последните месеци. Той каза пред CNBC, че „тази година, особено в последните шест месеца, търсенето на компютърни изчисления се повиши значително“. Хуанг потвърди също, че компанията ще участва във финансирането на стартиращата компания за изкуствен интелект на Илон Мъск хAI и допълни, че е „супер развълнуван от възможността за финансиране, която те дават“.

„Наясно сме с някои от нещата, които AI може да прави. Всички можем да бъдем впечатлени от някои от способностите, но в крайна сметка трябва да има търсене на чиповете, търсене на софтуера, който е изграден върху цялата тази изчислителна мощ“, коментира Рос Мейфийлд, иннестиционен стратег в компанията Baird. „Търсенето все още съществува и Nvidia, разбира се, е в най-добрата позиция в света да коментира това. Смятам за успокояващо това, че нивото на капиталовите разходи не е напълно циклично", допълни той.

Ходът беше предприет само ден след като компанията за чипове с изкуствен интелект отбеляза спад в унисон с книжата на Oracle, която обяви, че очаква по-малки маржове в бизнеса си с облачни услуги от прогнозите на анализаторите. В доклада се казваше още, че компанията губи пари по някои от сделките си за наемане на чипове на Nvidia.

Това засили опасенията, че фондовият пазар е в плен на AI балон, който напомня края на 90-те години на миналия век. Тогава треската по компаниите в зората на интернет в крайна сметка доведе до спукването на дотком балона. Много пазарни наблюдатели призовават инвеститорите да ребалансират портфейлите си, като в същото време признаха, че може да има още ръстове преди AI ралито да се изчерпа.

„Дори ако погледнем към края на 90-те години, имахме големи корекции в Nasdaq всяка година, затова смятам, че въодушевлението към разпродажбата на технологични акции ще се запази“, коментира Мейфийлд. „Може да има няколко корекции, големи корекции в технологичните акции, моменти като при появата на DeepSeek, преди в крайна сметка „бичият“ пазар да надделее. Не смятам, че сме близо до това“, допълва той.

Междувременно спирането на работата на федералното правителство навлезе в осмия си ден в сряда, като Сенатът отново отхвърли противоположните законопроекти за временно финансиране. Това беше шестият път, в който камарата не можа да придвижи законодателството, за да се стигне до повторно отваряне на правителството.

За момента блокажът не подлага акциите на голям натиск, но създава по-голяма опасност за нагласите, колкото по-дълго време продължава, предвид възможните удари за американската икономика.

Президентът Доналд Тръмп намекна, че не всички федерални служители, които бяха изпратени във временен отпуск, ще получат запалащане, като заяви във вторник, че „зависи от това с кого разговаряме“. Военните на активна служба също може да останат без заплащането, което трябва да получат на 15 октомври.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,119 и 4,708 пункта.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се повишава с 0,26% до 98,833 пункта. Еврото и паундът поевтиняват до съответно 1,163 и 1,34 долара, а спрямо йената щатските пари прибавят 0,51% до 152,68 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши с над 1% и достигна едноседмичен връх в сряда, тъй като трейдърите очакваха, че липсата на напредък по мирно споразумение в Украйна ще запази санкциите срещу Русия, а седмичен доклад показа ръст на петролното потребление в САЩ.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 80 цента до 66,25 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI са нагоре с 82 цента до 62,55 долара за барел.

Американските фючърси върху златото продължават да постигат рекордни ръстове поради общата геополитическа и икономическа несигурност и очакванията за понижаване на лихвите в САЩ. Фючърсите с доставка през декември поскъпнаха с 1,7% до 4070,5 долара за тройунция.

Среброто също достигна рекорден връх в сряда, след като прибави 2,4% до 48,97 долара за тройунция.