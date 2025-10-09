IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Хедж фондовете използват опции, за да залагат на печалба от долара в края на годината

Поевтиняването на други основни световни валути като йената и еврото повишават привлекателността на зелените пари

17:53 | 09.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Хедж фондовете по целия свят изглежда предпочитат долара на пазара на опции, залагайки, че възстановяването на американската валута спрямо повечето други основни валути ще продължи до края на годината.

Фондовете в Европа и Азия увеличават търговията с опции тази седмица, защото смятат, че валути като еврото и йената ще отслабнат спрямо долара, според трейдъри, цитирани от Bloomberg.

Мечите сделки с опции върху еврото спрямо долара, които изтичат до декември, отбелязват три пъти по-голям обем на търговия в сравнение с бичите в сряда, показват данни от Chicago Mercantile Exchange Group.

„Видяхме хедж фондове да търсят тактическа игра с дълги позиции в долари в краткосрочен план“, казва Мукунд Дага, глобален ръководител валутни опции в Barclays Bank Plc, като визира изтичащите опции преди края на годината.

Нарастващите залози в полза на долара може да са знак, че слабостта на валутата, предизвикана от затварянето на правителството на САЩ и намаляването на лихвените проценти от Федералния резерв, може да е изчерпала своя край. Това е така, защото загубите на други основни световни валути като йената и еврото повишават привлекателността на зелените пари.

Доларът се възстановява от загубите по-рано през годината. Графика: Bloomberg Доларът се възстановява от загубите по-рано през годината. Графика: Bloomberg

Политическите сътресения във Франция натежават на еврото, а йената се срина поради спекулациите, че вероятният нов лидер на Япония може да се обяви за по-бавно повишаване на лихвените проценти. По-голямото от очакваното намаление на лихвите в Нова Зеландия повлече надолу местната валута в сряда.

Хедж фондовете изразиха бичи поглед върху долара спрямо повечето валути от Групата на 10-те най-развити световни икономики, с изключение на австралийския долар, казва Дага. Това е така, защото сравнително ястребовата политика на австралийската централна банка е в подкрепа на местната валута.

Обикновената кол опция върху долара е стандартен договор без никакви сложни характеристики, чиято стойност се увеличава, ако обменният курс на долара се повиши. Кол спредът е сравнително по-евтин и ограничава потенциала за печалба, ако доларът се покачи.

„По-голямата част от покупките на кол опции върху долара са били в основните валути на Г-10 и скоковете в обръщането на риска са добър индикатор за обрата в търсенето“, коментира Нейтън Свами, ръководител на отдела за валутна търговия за Азиатско-тихоокеанския регион в Citigroup Inc., базиран в Сингапур.

Обръщането на риска сравнява цената на кол опция с тази на пут опция.

Според Свами „все още е твърде рано да се каже дали това е категоричен знак, че доларът е достигнал дъното“.

Томас Бюро, глобален съръководител на търговията с валутни опции в Societe Generale SA, е на подобно мнение. „Пазарът все още не отчита силен обрат при долара“, казва той. Повечето участници на пазара гледат към мечи сделки с опции върху долара за края на годината, преди настроенията да се обърнат тази седмица, добавя той.

Дага казва, че е видял тактическо купуване на по-дългосрочни по-евтини опции, които печелят от значително рали на долара, често наричано от търговците „риск от опашка“.

Индексът Bloomberg Dollar Spot Index продължава да бележи най-високите си нива от 5 август в четвъртък. Индикаторът се повишава с повече от 2%, откакто спадна до годишното си дъно миналия месец.

„Основната тема е, че доверието във фиатните валути е изключително ниско, но сред фиатните долари все още има по-добър залог“, казва Дага.

Последна актуализация: 17:54 | 09.10.25 г.
инвестиции във валути търговия с валути пазар на валути форекс
