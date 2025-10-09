S&P 500 и Nasdaq започват сесията с нови рекорди*

Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite достигнаха нови рекорди в четвъртък, предава CNBC.

S&P 500 се повишава с 0,1%, докато Nasdaq нараства с 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,1%.

Акциите на Costco поскъпват с 2%, след като търговската верига отчете стабилни продажби за септември. Цената на книжата на Delta Air Lines се повишава с 6% след обявяването на по-добри от очакваните финансови резултати.

„Има причини за оптимизъм на пазара, но не бих се изненадал да видим още малко волатилност,“ коментира Кевин Ман, главен инвестиционен директор в Hennion & Walsh Asset Management.

Междувременно инвеститорите очакват изявление на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, както и на членовете на Управителния съвет Мишел Боуман и Мери Дейли.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,152%, а тази по 30-годишните - до 4,739%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,21% до 99,122 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,11% до 66,18 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,1% до 62,49 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,26 на сто и се търгува на цена от 4060 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.