Европейските борси се оцветиха в червено след разпродажба на банкови акции

Европейските борсови индекси завършиха търговията в четвъртък с понижения, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 отстъпи с 0,6%, след като цената на акциите на листната в Лондон HSBC се понижи с 5% заради офертата за приватизация на дъщерното ѝ дружество Hang Seng Bank, базирано в Хонконг. HSBC, която е най-големият кредитор в Европа, представи предложението за приватизация на Hang Seng по-рано днес. HSBC е контролиращ акционер в банката с 63% дял.

„Ако офертата бъде одобрена, Hang Seng ще стане дъщерно дружество, изцяло притежавано от HSBC Asia Pacific, и ще бъде отписана от Хонконгската фондова борса“, съобщи HSBC. Стойността на книжата на Hang Seng се повиши след новината.

Офертата за приватизация оказа натиск върху европейските банки, които приключиха сесията с 1,4% понижение

В Лондон индексът FTSE 100 се раздели с 0,4%, докато френският CAC 40 загуби 0,2%, а германският DAX записа 0,2% ръст.

Акциите на датския фармацевтичен гигант Novo Nordisk приключиха търговията с 1,3% понижение на цената, след като компанията обяви, че планира да придобие американската биотехнологичната фирма Akero Therapeutics. В рамките на сделката Novo ще плати 54 долара на акция, оценявайки Akero на 4,7 млрд. долара.

Стойността на книжата на листнатата в Ню Йорк Akero се повиши с около 16,7% в четвъртък сутрин в САЩ.

Вниманието на пазара остава насочено към Франция, след като в сряда президентът Еманюел Макрон заяви, че до 48 часа ще обяви името на новия министър-председател, след оставката на Себастиан Льокорню в понеделник.