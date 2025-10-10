Европейските пазари отстъпиха, след като Тръмп заплаши Китай с повишаване на митата

Европейските борсови индекси отбелязаха понижения в петък, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши Китай с нова вълна от увеличения на митата, предаде CNBC.

Тръмп заплаши да наложи „масово увеличение на митата“ върху китайските продукти, внасяни в САЩ, за да „отвърне финансово“ на новите експортни ограничения, наложени от Китай върху редкоземните елементи. Американският държавен глава също така заплаши в публикация в социалните медии, че ще отмени предстоящата си среща с китайския президент Си Цзинпин поради спора.

Общоевропейският борсов измерител Stoxx 600 приключи търговията със спад от 1,3%, като повечето сектори и големи борси бяха на червено. Британският FTSE 100 отстъпи с 0,9%, а германският DAX се понижи с 1,4%.

Френският CAC 40 загуби 1,5% на фона на 48-часовия краен срок, който френският президент Еманюел Макрон си постави за избор на нов министър-председател.

Доходността по 10-годишните германски държавни ценни книжа спадна с 8 базисни пункта до 2,635%, а тази по 10-годишните британски ДЦК се понижи също с 8 базисни пункта до 4,754%.

Регионалният индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense, проследяващ акциите на компаниите от сектора на отбраната, затвори с понижение от 1,9% на фона на новината, че израелското правителство е одобрило първата фаза от мирното споразумение с „Хамас”.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа е влязло в сила в 12:00 ч. местно време в петък, а войските са се изтеглили от някои части на анклава.