Льокорню: Франция може да има нов премиер след 48 часа

Френският премиер в оставка Себастиан Льокорню заяви, че е постигнал напредък в преговорите с парламентарните групи във Франция и очаква президентът Еманюел Макрон да бъде в позицията да назначи нов премиер в следващите 48 часа, предава Bloomberg.

„Има възможности за компромис в парламента“, каза Льокорню пред телевизия France 2 в сряда. „Има абсолютно мнозинство в Националното събрание, което отхвърля ново разпускане на парламента“, допълни той.

Макрон възложи на Льокорню, който официално подаде оставка като премиер в понеделник, да се опита да постигне споразумение с политическите групи, което да може да доведе до нов кабинет. Провал би означавал, че Макрон трябва да насрочи нови избори, да назначи нов премиер или да подаде оставка – нещо, което той отхвърли преди време.

Изказването на Льокорню дава известна надежда, че политическата система във Франция може да възстанови до известна степен стабилността си, след като трима премиери бяха принудени да напуснат поста си от декември насам. Но пътят напред за всяка нова администрация ще бъде осеян с опасности, тъй като Националното събрание е разделено между три дълбоко враждебни блока и всички партии имат стимул да заемат позиции за важните президентски избори, които трябва да се състоят след по-малко от две години, вместо да направят компромис.

Лидерката на крайната десница Марин льо Пен, която ще бъде един от фаворитите за изборите през 2027 г., ако получи разрешение от съдилищата да се кандидатира, обеща, че ще се стреми към свалянето на ново правителство в опит да наложи нови парламентарни избори, които може да засилят позицията ѝ.

По-рано в сряда бившият премиер Елизабет Борн заяви, че възможността за споразумение се увеличава, след като обяви, че е отворена за замразяване на противоречивия закон от 2023 г., който повиши минималната възраст за пенсиониране. Борн посочи, че си струва да се обмисли подобен ход, ако той е необходим за създаване на стабилност за страната.

Льокорню заяви, че страната трябва да намери път да проведе дебат за пенсионната реформа.

„Казах на президента, че перспективата за разпускане на парламента се отдалечава“, заяви Льокорню, което означава, че възможността за нови избори става по-малко вероятна. „Мисля, че това положение позволява на президента на назначи премиер в следващите 48 часа“, допълни той.

Льокорню даде да се разбере, че няма да бъде следващият премиер. Той отказа да разкрие кой може да бъде той и какви биха били политическите му нагласи, като подчерта, че Макрон трябва да реши това.