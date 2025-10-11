Глобалните цени на пшеницата се понижават през седмицата

Глобалните стокови пазари преживяха седмица на смесени настроения, с натиск за понижение на цените на селскостопанските стоки и променяща се среда в енергийния сектор, пишат от Софияската стокова борса в седмичния обзор на пазарите.

Геополитическото напрежение и мудният глобален индустриален цикъл продължават да тежат върху търсенето. На зърнените пазари обилните реколти в Северното полукълбо тласнаха цените на пшеницата и царевицата надолу, въпреки че регионалните фактори създават известни различия.

Енергийният сектор е свидетел на забележителна промяна, като възобновяемите енергийни източници за първи път посрещат целия нов растеж на глобалното търсене на електроенергия. Това води до лек спад в производството от изкопаеми горива. Цените на суровия петрол, а оттам и на бензина, остават чувствителни към геополитическите събития, особено в Източна Европа.

Глобалните цени на пшеницата отбелязаха понижение през изминалата седмица, повлияни от силните доклади за реколтата в Русия и увеличената прогноза за световното производство от Организацията по прехрана и земеделие (FAO). Цените на пшеницата в САЩ отчетоха лек спад. Фючърсите на меката червена зимна пшеница (SRW) на Чикагската стокова борса (CBOT) се търгуваха около 189 долара/тон. Благоприятното топло и сухо време подпомага края на жътвата.

Европейските цени на пшеницата също се понижиха, като референтните цени бяха около 225 долара/тон. Прогнозата за производството в Европейския съюз (ЕС) е ревизирана нагоре до 136,4 млн. метрични тона.

Руските експортни цени на пшеницата от черноморските пристанища се задържаха относително стабилни. Цените на пшеница с 12,5% съдържание на протеин са приблизително 230 долара/тон. Русия отчита рекордна реколта, като вече са прибрани 130 млн. тона от очаквани 135 млн. тона.

Пазарите на царевица също бяха под натиск тази седмица поради очакванията за световните доставки. Фючърсите на царевицата в САЩ отбелязаха умерен спад, като цените се движеха около 166 долара/тон. Американският износ на царевица е на конкурентни цени спрямо бразилските доставки, което се очаква да подкрепи световното търсене.

Европейските цени на царевицата претърпяха по-значителен спад, като се установиха близо до 216 долара/тон. В региона се наблюдава забележим внос на царевица от САЩ. Експортният пазар на Русия също е активен, като страната се очертава да е най-големият доставчик на Китай тази година.

Пазарът на слънчогледово масло претърпява динамични промени с приключването на жътвата в Черноморския регион. Цените в САЩ се варират около 1222 долара/тон, което отразява добрата наличност в страната. Европейските цени, особено във Франция, са по-високи, около 1450 долара/тон, поради по-ниските от средните добиви от предишната реколта.

Като основен световен производител Русия е ключов двигател на световните цени. Цените на слънчогледовото масло с произход Черно море са около 1340 долара/тон.

Глобалният пазар на бензин се влияе предимно от цената на суровия петрол, която варираше между 65 и 67 долара/барел. Има общо очакване за спад в цените на енергийните стоки поради увеличеното производство от страните от ОПЕК+.

Търговията на Софийската стокова борса в подкръг "Зърно" остава спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./тон, (230,08 евро/тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./тон (138,05 евро/тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница насипно на начална цена от 340 лв./тон (173,84 евро/тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки, като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени от 2500 (1 278,23 евро/т) до 6800 лв./тон (3 476,78 евро/тон).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие с наближаващия студен сезон за дърва за огрев в диапазон 95 - 126 лв./куб.м (48,57 - 64,42 евро). При енергоносителите се изкупиха гориво за отопление на 1954,56 лв./хил.л (999,35 евро/хил.л), газ пропан бутан в рамките от 883,33 до 933,33 лв./хил.л (451,64 - 477,20 евро/хил.л) и газьол за ПКЦ на 1 810,35 лв./хил.л (925,62 евро/хил.л).

Продадоха се и множество смазочни материали: двигателни масла от 3750 до 8800 лв./хил.л (1917,34 – 4499,37 евро/хил.л), хидравлични масла от 3700 до 6260 лв./хил.л (1891,78 - 3200,69 евро/хил.л), диференциални масла от 6230 до 10 550 лв./хил.л (3185,35 - 5394,13 евро/хил.л) и трансформаторни масла от 6980 до 7 580 лв./хил. (3568,82 – 3875,59 евро/хил.л).

Антифриз, концентрат се реализира в диапазон 4800 – 6000 лв./хил.л (2454,20-3067,75 евро/хил.л), спирачна течност на 4420-4470 лв./хил.л (2259,91-2382,47 евро/хил.л), греси на 10,50 - 11,69 лв./кг (5,37-5,98 евро/кг) и добавка Адблу на 1800 лв./хил.л (920,32 евро/хил.л). Сделка се сключи и за скрап от черни метали на 160 лв./т (81,81 евро/т).