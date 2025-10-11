Какво би могла да означава потенциална рецесия за доходността по облигациите на САЩ?

Необичайно е да се мисли, но рецесията може да промени бичите перспективи пред облигациите на САЩ в мечи. Необичайно е, защото обикновено инфлацията спада по време на рецесия, което води до по-ниска доходност и по-високи цени на облигациите, пише Investing.com.

Ако скоро настъпи икономически спад или рецесия, непосредственият ефект върху облигациите ще бъде благоприятен. Въпросът е колко рязък спад в доходността можем да видим, добавя медията.

Въпреки че много фактори в крайна сметка ще повлияят на отговора, основното ограничение пред спад в доходността може да бъде реакцията на правителството на рецесия.

През 2020 г. и отново през 2021 г. правителството издаде чекове на населението, за да стимулира икономическия растеж. Те, заедно с други мащабни фискални разходи и прекъсването на веригата на доставки, доведоха до най-високите нива на инфлация от началото на 80-те години на XX век.

Въпреки че е малко вероятно следващата рецесия да се сблъска с ограничения на предлагането като тези по време на пандемията, друг кръг от фискални стимули, включително директни плащания на населението, също може да повиши инфлацията. Освен това, небрежните фискални дефицити биха могли допълнително да подтикнат натиска върху доходността.

От това възниква друг въпрос – как защитените от инфлацията ценни книжа на Министерството на финансите (TIPS) защитават инвеститорите в подобна ситуация. За да отговори на този въпрос, медията е прегледала историческите данни и е сравнила действителен TIPS инструмент с некоригирана спрямо инфлацията държавна облигация (номинална облигация) преди, по време на и след скока на инфлацията през 2022 г. И двете избрани облигации за сравнение падежират през октомври 2025 г.

При емитирането доходността на TIPS е -1,32%, докато номиналната доходност на обикновената облигация е 0,33%. Следователно, по това време, имплицитният темп на инфлация, известен още като рентабилен темп на инфлация, за следващите пет години е 1,65%. Ако действителният темп на инфлация през следващите пет години е 1,65%, общата доходност на TIP щеше да бъде идентична с тази на номиналната облигация - +0,33%. Това изчисление се основава на доходността до падеж от -1,32% плюс инфлационната полза от +1,65%.

Оказва се, че инфлацията е била с почти 3% по-висока от очакваното от пазара. Индексът, използван за изчисленията на TIPS, е средно 4,43% от емитирането на облигациите. По този начин доходността на сравняваната облигация не е доходността до падеж от -1,32% при емитирането, нито очакваните 0,33%, а 3,11% (-1,32% + 4,43%).

Инвеститорите, които са заложили, че действителната инфлация ще надхвърли инфлационните очаквания, са възнаградени за избора си на TIPS пред номиналните облигации.

TIPS са дългови ценни книжа, емитирани от правителството на САЩ. Подобно на повечето държавни ценни книжа на САЩ, TIPS имат определена дата на падеж и купонна лихва. За разлика от други държавни облигации обаче, главницата се променя в отговор на инфлацията. Т.нар. инфлационен фактор се умножава по номиналната стойност, за да се определи главницата.

Дори и инфлацията да е отрицателна, главницата никога няма да падне под първоначалната номинална стойност на облигацията (100).

Сумата на купонното плащане в долари не е постоянна, за разлика от номиналните облигации. За TIPS това е купонната лихва, умножена по коригираната с инфлацията главница. За разлика от други държавни облигации обаче, главницата на TIPS варира в зависимост от промените в инфлацията.

В по-горния пример факторът се е увеличил от 1,00 при емитиране до 1,246 при падеж. В резултат на това окончателното купонно плащане е с 24,6% по-голямо от първоначалното купонно плащане.

Когато сравняват TIPS с други облигации, инвеститорите трябва да се фокусират по-малко върху доходността до падеж. Инфлационният процент на рентабилност е много по-важен вместо това.

Доходността до падеж при емитирането и при падеж за номиналните облигации винаги е една и съща.

Процентът на рентабилност е разликата в доходността между TIPS и номинални облигации с една и съща дата на падеж. Ако реализираната инфлация през срока на TIPS е по-малка от процента на рентабилност, инвеститорът получава по-ниска доходност, отколкото ако е купил номинална облигация със същия падеж. Обратното, ако инфлацията надвишава процента на рентабилност, инвеститорът в TIPS получава по-висока доходност от номинална държавна облигация.

В момента доходността по петгодишна TIPS облигация и държавна облигация е, съответно, 1,15% и 3,65%. По този начин процентът на рентабилност в момента е 2,5%.

За известен пазарен контекст ето и оценките за инфлацията за следващите пет години:

-според проучване сред потребителите, осъществено от Университета в Мичиган, петгодишните очаквания за инфлация в момента са 3,7%;

-медианните очаквания за инфлацията в проучването на Федералния резерв на Ню Йорк сред потребителите са 2,9%;

-прогнозата на Федералния резерв на Кливланд е за 2,32%;

-настоящата дългосрочна прогноза за инфлацията на Федералната комисия за отворените пазари на Федералния резерв е 2%.

Ключовият въпрос, който инвеститор, избиращ между петгодишна TIPS и номинална облигация, трябва да си зададе, е дали индексът на потребителските цени ще бъде средно по-голям или по-малък от 2,5%.

Важно е да се отбележи, че отговорът може да се промени по време на рецесия. Следователно, TIPS може да изглежда много по-привлекателен вариант от номиналните облигации за тези, които вярват, че правителството ще стимулира инфлацията с големи фискални разходи.

Пазарите имат дълга история на допускане, че бъдещето ще бъде точно като миналото. До 2020 г. пазарът приемаше, че инфлацията ще бъде благоприятна. През последните пет години това допускане се разпадна, както се илюстрира в по-горния пример.

Като гледаме напред обаче, трябва да оценим дали скорошният период на висока инфлация ще продължи, или инфлацията под 2% от ерата преди пандемията ще се затвърди. Отговорът може да зависи от това дали на населението ще бъдат издадени един, или няколко кръга чекове за борба с рецесията.