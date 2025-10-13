Коментарите на Тръмп относно Китай окрилиха щатските борсови индекси

Основните щатски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата с ръстове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че търговските отношения с Китай ще бъдат възстановени, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 1,29 на сто до 46 067,58 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 1,56 на сто до 6654,72 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Comopsite се повиши с 2,21% до 22 694,6 пункта.

Акциите на Oracle поскъпнаха с над 5%, докато тези на Nvidia напреднаха с около 3%. Цената на книжата на Broadcom се повиши с близо 10%.

Положителният импулс дойде от новината, че OpenAI ще си партнира с Broadcom за производството на първите вътрешно разработени от компанията зад ChatGPT процесори за изкуствен интелект. Сделката е част от усилията на съоснованата от Сам Олтман OpenAI да осигури изчислителната мощност, необходима за задоволяване на бързо растящото търсене.

Ден по-рано Тръмп написа в социалната платформа Truth Social, намеквайки пред инвеститорите, че може да не изпълни заканата си да увеличи значителни митата върху вноса от Китай.

Междувременно вицепрезидентът Дже Ди Ванс заяви пред Fox News, че САЩ ще преговарят, ако Пекин е „склонен да бъде разумен“.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 13 октомври.

По-рано през деня американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че Тръмп очаква да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея, на фона на опити на двете страни да намалят напрежението в търговските спорове.

Последната ескалация в търговските преговори между Вашингтон и Пекин започна в четвъртък, когато Китай рязко затегна контрола върху износа на редкоземни елементи, което доведе през следващия ден до остра реакция на Тръмп, който съобщи, че от 1 ноември ще наложи 100% мито върху вноса на китайски стоки, припомня осведомителната агенция.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,059% и 4,641 на сто.

Доларовият индекс се повиши с 0,3% до 99,27 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент записа ръст от 1,26% до 63,52 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 1,34% до 59,69 долара за барел.