Ескалацията на напрежението между САЩ и Китай тласка американските индекси надолу*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва със спадове на фона на нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,9%. Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 1,1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1,6%.

Акциите на Nvidia се разделят с над 3% от стойността си, а тези на Tesla и Oracle – с 2,5% и 1,4%.

Китай наложи санкции на пет американски дъщерни дружества на южнокорейската Hanwha Ocean, забранявайки на организации и лица в азиатската държава да правят бизнес с тези компании. Според китайското правителство мярката цели „укрепване на сигурността на Китай“.

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви пред Financial Times в понеделник, че решението да се наложат санкции на американски дружества показва икономическата слабост на Пекин, като добави, че лидерите на страната „искат да повлекат и останалите със себе си“.

Индексът на волатилността Cboe (VIX) - известен още като „показател за страха“ на Wall Street - се повиши над нивото на затваряне в петък, сигнализирайки за ново безпокойство на пазара, че търговският конфликт между двете страни няма да има лесно решение. Показателят достига над 22 пункта, което е четиримесечен връх.

Търговското напрежение се засили в края на миналата седмица, когато американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи допълнително мито от 100% върху китайския внос, което доведе до резки спадове на борсите. В петък Dow Jones загуби над 800 пункта, а S&P 500 отбеляза най-голямото си еднодневно понижение от 10 април насам.

В неделя обаче Тръмп смекчи тона си, като написа в социалната мрежа Truth Social: „Не се тревожете за Китай, всичко ще бъде наред.“ Този коментар доведе до силен ръст на индкесите в понеделник.

„Търговската политика остава ключов фактор за американските финансови пазари тази година, а миналата седмица станахме свидетели на рязка ескалация в напрежението между САЩ и Китай,“ коментира Улрике Хофман-Бурхарди, глобален ръководител на акциите в UBS Global Wealth Management. „С твърдите позиции и от двете страни очакваме повишена пазарна волатилност до края на месеца. Въпреки това историята на преговорите между Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин показва, че ескалацията често е следвана от тактически примирия, а въпросите около редкоземните елементи и транспортните такси може в крайна сметка да доведат до сделка“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,036%, а тази по 30-годишните - до 4,631%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,01% до 99,261 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,97% до 62,07 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – също с 1,97% до 58,32 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,12 на сто и се търгува на цена от 4138 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.