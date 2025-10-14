SOFIX отстъпи с 0,2%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете във вторник спад със 0,21% до 1072,71 пункта. Най-резки понижения записаха цените на акциите на "Уайзър Технолоджи" АД – 3,64% до 5,3 лв., на "Телематик Интерактив България" АД – 1,82% до 21,6 лв., и на "Шелли груп" ЕД – 1,41% до 109,135 лв.

Сред 15-те компонента на основния индекс поскъпнаха книжата на ЦКБ АД – с 1,2% до 1,69 лв., на "Софарма" АД – с 1,12% до 2,7 лв., и на "Смарт Органик" АД – с 0,67% до 30 лв.

Оборотът на БФБ във вторник достигна 1,3 млн. лв., от които с чуждестранни книжа за 321 хил. лв. С компаниите от състава на SOFIX търговията беше за 185 хил. лв.

Широкият измерител BGBX40 отстъпи с 0,44%, а равнопретегленият BGTR30 заличи 0,42%. Останалите два индекса се оцветиха в зелено - секторният BGREIT нарасна с 0,11%, а индексът на малките и средните компании beamX добави 0,17 на сто.

Компанията с най-голям оборот на борсата беше "Синтетика" АД с 380 хил. лв., следвана от "Северкооп Гъмза холдинг" АД и "Химснаб България" АД с по 150 хил. лв., "Шелли груп" ЕД с 34 хил. евро и "Илевън Кепитъл" АД с 42 хил. лв.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ – 18, "Софарма" – 16, "Илевън кепитъл" – 14, "Смарт Органик" – 13, и "Шелли груп" – 12.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа