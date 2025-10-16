Ивайло Чаушев: Всички обичат златото, но кешът също е позиция

Всички са много позитивни настроени за цената на златото – все повече хора инвестират и търгуват със злато, което води до покачване на волатилността. Това каза Ивайло Чаушев, главен пазарен анализатор в "Делтасток", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Някои хора дори поставят таргети от 10 хил. долара за тройунция, ако се стигне до геополитическо напрежение и ескалация между Китай и Тайван“, коментира той.

Чаушев съобщи, че напоследък по-често се наблюдават криптовалути, зад които стои злато. „Пример за това е Tether Gold, който натрупва все по-голяма пазарна капитализация”, посочи той.

Злато и сребро

Пазарният анализатор обясни, че цените на среброто отбелязват изключително представяне. „Важно е да споменем, че пазарът на сребро е девет пъти по-малък от този на златото и липсва ликвидност. Всичко това може да доведе до още по-експлозивни ръстове“, очаква той.

Чаушев смята, че е рано да се говори за край на долара и дедоларизация, след като има ръст на трансакциите с долари. Той е на мнение, че негативната гледна точка откъм долара „определено е преувеличена“.

Състоянието на акциите

Пазарният анализатор очаква активите убежища догодина да останат златото и среброто, като напомни за огромния спад миналата седмица при криптовалутите. „Фокусът е почти изцяло поставен върху златото, но трябва да споменем, че много хора подценяват кеша. Това да нямаш позиция също е вид позиция“, смята Чаушев.

Той отбеляза, че в момента оценките на компаниите са относително високи и дори близо до нивата от дотком балона. „Съотношението цена-печалба обаче също е много добре, което внася доза спокойствие. Не е изненада, че предимство имат американските акции, които през последните години се развиват много добре“, посочи пазарният анализатор.

Чаушев коментира и Forex Expo 2025 в Дубай тази година, където сред дискутираните теми са били златото, среброто и AI. „Имаше над 20 хиляди посетители и 260 компании. Сред най-коментираните теми бяха как като брокери да предоставим възможно най-добрата услуга, въпреки волатилната геополитическа среда“, добави той.

Пазарният анализатор напомни, че последните няколко години са много динамични за Дубай – брутният вътрешен продукт на емирството, едно от Обединените арабски емирства, бележи сериозен ръст, а основният индекс нараства с над 200%. „Доходността е сходна с тази на S&P 500, а имотният пазар също расте с 60%. Това повдига въпроса дали пазара на имотите не образува балон, което може да доведе до крах на пазара, подобен на този от 2009 г.“, отбеляза той.

Енергетиката в Близкия Изток

Чаушев съобщи, че инвеститорите проявяват най-голям интерес към енергетиката в Близкия Изток. По думите му „зелената“ енергия е един от големите фокуси на Дубай и все повече инвеститори разглеждат тази възможност. Пазарният анализатор добави, че големите платформи все по-често включват инструменти и акции на компании от Близкия Изток, защото ликвидността се покачва бавно, но сигурно.

Включват ли големите платформи за търговия с финансови инструменти компании от Близкия изток? Какъв ще е ръстът на печалбите? Защо Фед и ЕЦБ предупреждават за високите оценки на акциите? Какви са възможностите за инвестиции? Какви са следващите ходове на американската администрация и как това ще се отрази на световната търговия?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.