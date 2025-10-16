Dow Jones затвори с над 300 пункта спад

Американските акции затвориха сесията с понижения, водени от банките заради опасенията за проблемните кредити. Трейдърите се опитват да балансират и с продължаващото търговско напрежение и затворената американска федерална администрация, пише CNBC.

В края на търговията индексът на „сините чипове“ Dow Jones изтри 301,7 пункта, или 0,65%, до 45 952,24 пункта, след като по-рано през деня се повиши със 170 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 спадна с 0,63% до 6629,07 пункта, а технологичният Nasdaq – с 0,47% до 22 562,54 пункта.

Регионалните банки Zions и Western Alliance отчетоха спад на цените на акциите от, съответно, 13% и 11%, след като първата пое значителен удар заради лоши кредити на няколко кредитополучатели, а втората обвини кредитополучател в измама.

„Пазарът е наистина притеснен от загуби, свързани с кредити“, коментира пред CNBC Джед Елърбрук, портфолио мениджър в Argent Capital Management. „Пазарът не е много доволен от [коментарите на регионалните банки], така че повечето финансови компании с малка капитализация днес са надолу“, добавя той.

Банковата индустрия е напрегната напоследък след фалитите на две компании, свързани с автомобилната индустрия. Това повдига опасения относно хлабавите практики за кредитиране, особено на непрозрачния пазар на частни кредити.

„Когато видите една хлебарка, вероятно има още“, каза главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън, когато коментира финансовия резултат на банката тази седмица.

Спадът на акциите съвпадна със скок на индекса на волатилността и понижи доходността по облигациите и обменния курс на щатския долар. Индексът VIX достигна най-високото си ниво от май, докато доходността по 10-годишните държавни облигации падна под 4% Индексът на щатския долар загуби 0,4% и достигна най-ниските си нива от сесията по обяд.

Търговското напрежение между Китай и САЩ наскоро се засили, което допълнително увеличи волатилността на Уолстрийт. Американският президент Доналд Тръмп миналата седмица заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху всички стоки, идващи от Китай, в отговор на новите мерки за контрол върху износа на редкоземни минерали.

Търговският тон се смекчи през следващите дни, но напрежението пак тръгна нагоре във вторник, когато Тръмп заплаши Китай със забрана за търговия с олио за готвене.

Гласуването в Сената за удължаване на държавното финансиране и прекратяване на патовата ситуация с работата на правителствените агенции се провали в сряда, което породи нови опасения за икономиката на САЩ.

„Възможността за постоянни съкращения сред федералните служители, както и забавянията в икономическите публикации, биха могли да направят първото спиране на работата на правителството от шест години по-сериозно от предишните случаи“, заяви Morgan Stanley в неотдавнашна бележка.

Същевременно Тръмп и президентът на Русия Владимир Путин разговаряха по телефона, като се договориха да се срещнат в Будапеща. От Кремъл потвърждават, че вече работят по тази среща, на която ще се възобновят преговорите между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна. Екип, воден от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, ще води разговори с руските представители следващата седмица.

На корпоративния фронт акциите на United Airlines поевтиняха, въпреки че превозвачът отчете печалба за третото тримесечие, която надмина прогнозите на Уолстрийт, и прогнозира рекордни приходи за текущото тримесечие.

Акциите на Salesforce същевременно поскъпнаха, след като компанията за облачен софтуер повиши дългосрочната си цел за приходи до над 60 млрд. долара до 2030 г. Компанията представи и програма за обратно изкупуване на акции на стойност 7 млрд. долара.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. отчете рекордна печалба за третото тримесечие благодарение на нарастващото търсене на инфраструктура с изкуствен интелект.