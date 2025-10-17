Wall Street затвори с ръстове въпреки тревогите около банковия сектор

Борсовата сесия на Wall Street в петък приключи с повишения, след като инвеститорите се опитаха да преодолеят притесненията около кредитния риск, които в четвъртък предизвикаха масови разпродажби на акциите на регионалните банки, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с почти 0,8%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се повишиха с по 0,7%.

Акциите поскъпнаха, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че ще разговаря с китайски търговски представители по-късно в петък. Президентът Доналд Тръмп също съобщи от Белия дом, че срещата му с лидера на Китай Си Дзинпин вероятно ще се състои в края на месеца. Тези изявления успокоиха опасенията, че заплахата от допълнителни мита от 100% за китайските стоки може да се реализира.

„Позитивните настроения днес следобед са свързани основно с коментарите на Тръмп за Китай,“ коментира Рос Мейфийлд, инвестиционен стратег в Baird. „Сигурен съм, че ще има възходи и спадове в тези преговори, но това изявление показва, че администрацията не иска пазарни сривове като тези от април“, добави той.

Акциите на компаниите, които поведоха вчерашните разпродажби в банковия сектор, се възстановиха в петък, като трейдърите заложиха, че лошите кредити са изолирани случаи, а не признак на по-широка криза. Zions и Western Alliance разкриха лоши заеми през последните 48 часа, което предизвика мащабна разпродажба в четвъртък и повлече целия пазар надолу. Акциите на Zion поевтиняха с 13%, а тези на Western Alliance – с 11%.

В петък обаче книжата на Zions Bancorp поскъпнаха с 5%, след като Baird повиши рейтинга ѝ, заявявайки, че спадът в пазарната ѝ стойност е непропорционален спрямо реалните загуби от кредити. Инвестиционната банка Jefferies, която беше засегната от фалита на търговеца на автомобилни части First Brands, също се възстанови с поскъпване на акциите от 6%, след като Oppenheimer повиши оценката ѝ. В четвъртък акциите ѝ се сринаха с 11%.

По-силните от очакваното тримесечни резултати на Fifth Third Bancorp също намалиха тревогите, като акциите ѝ поскъпнаха с около 1%. Печалбата на банката се е увеличила през последното тримесечие въпреки ръста на кредитните загуби, свързани с фалита на кредитора Tricolor, който отпуска заеми за автомобили на клиенти с нисък кредитен рейтинг.

„Не смятаме, че има системни кредитни проблеми при банките – повечето от това, което виждаме, се дължи на няколко изолирани случая (First Brands и Tricolor), докато качеството на кредитите като цяло е по-добро от очакваното,“ заяви Адам Крисалуфи от Vital Knowledge в бележка до инвеститори.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,009%, а тази по 30-годишните - до 4,604%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,11% до 98,446 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 0,54% до 61,39 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,35% до 57,66 долара за барел.

Златото поевтиня с 1,39 на сто до цена от 4244,8 долара за тройунция.