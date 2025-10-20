Петролът поевтинява в очакване на търговските преговори между САЩ и Китай*

Цената на петрола се понижава в понеделник, докато инвеститорите преценяват признаците за намаляване на търговското напрежение между САЩ и Китай, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,6% до 60,92 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,64% до 57,17 долара за барел.

Следващият кръг от търговски преговори между САЩ и Китай е насрочен за тази седмица. Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че разговорите могат да доведат до споразумение, след като по-рано посочи, че заявените от него мита от 100% срещу азиатската държава не са осъществими.

Междувременно икономиката на Китай се е забавила за второ поредно тримесечие, показаха данни от днес, като силният износ е подкопан от намалените разходи на потребителите и бизнеса.

Петролният пазар продължава да е под натиска от очакван излишък до 2026 г., който според Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще бъде още по-голям от първоначалните прогнози. В същото време украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура могат периодично да предизвикват скокове в цените.

Тръмп заяви миналата седмица, че ще проведе втора среща с руския си колега Владимир Путин, с цел да се сложи край на войната в Украйна, макар че предишните разговори не доведоха до намаляване на напрежението. Все пак, при евентуална деескалация, Citigroup прогнозира, че цената на петрола може да се понижи до около 50 долара за барел.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.