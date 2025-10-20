Wall Street отваря с надежда за седмица със силни тримесечни отчети*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, докато инвеститорите са в очакване на серия от финансови отчети на водещи компании и данни за инфлацията в САЩ през следващите дни. Те също така се надяват спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането да прикючи, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite – с 0,8%.

„Спирането на работата на администрацията вероятно ще приключи тази седмица“, заяви директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет в интервю за CNBC, вдъхвайки оптимизъм на пазарите. Той добави, че очаква „умерените“ демократи да се обединят тази седмица, за да се постигне споразумение.

Хасет каза още, че Белият дом е готов да предприеме по-строги мерки, за да сложи край на блокадата, която в понеделник навлезе в своя 20-ти ден, ако не се постигне сделка тази седмица.

Силното начало на сезона на отчетите за третото тримесечие подобрява настроенията сред инвеститорите, заедно с очакванията за ново намаление на основната лихва на заседанието на Федералния резерв в края на октомври.

След първата седмица на отчетния сезон 76% от 58-те компании от индекса S&P 500, които вече са публикували резултатите си, са надминали очакванията на инвеститорите – значително над средното за първата седмица от 68% и малко над нивото от 73% през предходното тримесечие, според данни на Bank of America.

Тази седмица се очакват отчетите на няколко големи компании, сред които Netflix, Coca-Cola, Tesla и Intel. Инвеститорите се надяват, че добрите резултати ще продължат и ще засенчат евентуалните предизвикателства в макроикономическата среда.

„Инвеститорите засега изглеждат спокойни, но много икономисти изразяват опасения, че продължителното спиране на работата на американската администрация може да повлияе на растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) през тримесечието“, коментира Кейти Никсън, главен инвестиционен директор в Northern Trust. „Повечето обаче признават, че това би било временно забавяне, последвано от период на наваксване“, добави тя.

Трейдърите са обнадеждени от коментарите на американския президент Доналд Тръмп от петък, след като той изрази оптимизъм за възможна търговска сделка с Китай преди срещата си с китайския лидер Си Дзинпин по-късно този месец в Южна Корея.

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в петък, че според него „напрежението е намаляло“ и че вероятно ще се срещне с китайския вицепремиер Хъ Лифън. Тези коментари подсказаха на трейдърите, че заплахата на Тръмп за въвеждане на допълнително мито от 100% върху китайския внос от 1 ноември може и да не се осъществи.

Индексът на волатилността Cboe (VIX) в петък достигна връх над 28 пункта, преди да се понижи под 21 пункта. В понеделник той е на ниво от 19 пункта.

„Въпреки умереното възстановяване на американските акции в петък, рисковите активи все още отразяват засилената геополитическа несигурност – особено по отношение на отношенията между САЩ и Китай“, каза Никсън. Тя добави, че „спорът крие значителни икономически рискове и за двете страни, така че залогът за постигане на някакъв приемлив компромис е висок“.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 3,999%, а тази по 30-годишните - до 4,583%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,16% до 98,594 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,06% до 60,64 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,99% до 56,97 долара за барел.

Златото поскъпва с 2,66 на сто и се търгува на цена от 4325,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.