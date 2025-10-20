Dow Jones нарасна с близо 550 пункта в сесията

Американските индекси отчетоха ръстове в понеделник – началото на интензивна седмица що се отнася до финансовите отчети на водещите компании в САЩ.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average добави 547,28 пункта в сесията, или 1,18%, до 46 737,89 пункта.

Индексът S&P 500 добави 1,17% до 6741,98 пункта, а технологичният индекс Nadaq – 1,37% (310,57 пункта) до 22 990,54 пункта.

Настроенията се подобряват след спада на напрежението между САЩ и Китай. Американският президент Доналд Тръмп намекна, че предложените от него трицифрени мита за китайския внос в страната му не са устойчиви. Това породи надежди, че търговското напрежение между двете най-големи икономики в света може да бъде изгладено, пише Investing.com.

Тръмп също така потвърди, че по-късно този месец ще се срещне в Южна Корея с китайския президент Си Дзинпин.

Американският министър на финансите Скот Бесънт по-късно заяви, че очаква да се срещне с китайския вицепремиер Хе Лифън тази седмица в опит да предотврати ескалация на митата. Китайски държавни новинарски източници отбелязват, че Хе и Бесънт са провели „конструктивни дискусии“ и са се споразумели да проведат нови търговски преговори възможно най-скоро.

Търговският конфликт между САЩ и Китай засегна Уолстрийт по-рано през октомври. Индексите спаднаха от достигнатите рекордно високи нива, след като Тръмп заплаши да наложи 100% мита върху стоките от Китай, с което предизвика остри критики от страна на Пекин.

Данни, публикувани по-рано в понеделник, показват, че китайската икономика е нараснала малко повече от очакваното през третото тримесечие на 2025 г., но с най-бавния си темп от година на фона на постоянните насрещни ветрове от бурната дефлация и търговското напрежение със САЩ.

Надеждите, че спирането на работата на правителството на САЩ, което продължава вече трета седмица, може да е към своя край се възраждат след забележки от икономическия съветник на Белия дом Кевин Хасет. Той коментира пред CNBC, че „спирането на дейността на (лидера на малцинството в Сената Чък – б.ред.) Шумър вероятно ще приключи някъде тази седмица“.

Трейдърите следят и отчетите на някои от ключовите компании на Уолстрийт. Отчетът на стрийминг гигантът Netflix ще бъде публикуван във вторник, а на производителя на електрически превозни средства Tesla – в сряда.

GE Aerospace, Coca-Cola, Philip Morris, Rtx Corp, General Motors, Lockheed Martin и други също публикуват отчети тази седмица. Фокусът ще бъде изцяло върху това дали тези корпорации са продължили да генерират печалби на фона на смущенията от търговските мита и охлаждащия се пазар на труда.

В петък Бюрото по трудова статистика на САЩ се очаква да публикува забавения индекс на потребителските цени за септември, който ще подскаже за силата на инфлационния натиск в страната.

Amazon влезе в светлината на прожекторите след прекъсване на уеб услугите на гиганта в търговията на дребно, гръбнакът на много други сайтове. Apple Inc. достигна първия си рекорд за 2025 г., след като Loop Capital повиши рейтинга на акциите до „купува“.

Доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ спадна с три базисни пункта до 3,98%, докато златото продължава да поскъпва – спот цената добави 3% до 4377,5 долара за тройунция.