IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Цената на петрола се понижава заради сигналите за растящ излишък*

Количеството суров петрол на танкери в морето достига рекорден връх на фона на продължаващото прибавяне на барели от производството

09:13 | 21.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Цената на петрола се понижава леко във вторник на фона на признаците за разрастващ се излишък преди търговските преговори между САЩ и Китай по-късно през седмицата, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент се задържат на цена от 61 долара за барел, което е минимално понижение от 0,02%. В същото време американският лек суров петрол West Texas Intermediate се търгува за 57,48 долара за барел, или спад от 0,07%.

Количеството суров петрол на танкери в морето е нараснало до рекорден връх на фона на продължаващото прибавяне на барели от производството, показват данни на Vortexa. Натрупването на свободни количества се случва паралелно със забавяне на ръста на търсенето.

Свързани статии

Международната агенция по енергетика очаква рекорден петролен излишък догодина, докато групата на производителите ОПЕК+ и страни извън нея увеличават добива. Очаква се фючърсите върху петрола да отчетат трети месец на понижения в цената.

„Налице е ръст на снабдяването с три пъти по-бърз от ръста на търсенето“, коментира Боб Макнали, основател и президент на Rapidan Energy Group, в интервю за Bloomberg Television. „В краткосрочен план имаме пренасищане“, допълни още.

Общо 1,24 млрд. барела суров петрол и кондензат – по-лека форма на петрола – се придвижват на танкери през седмицата до 17 октомври, според данни на Vortexa. Това е увеличение спрямо 1,22 млрд. барела седмицата по-рано.

Очаква се преговорни екипи от Китай и САЩ да обсъдят търговските взаимоотношения по време на среща в Малайзия тази седмица, преди двамата лидери Доналд Тръмп и Си Дзинпин да разговарят по-късно този месец.

*Информацията е актуална към 8:35 ч.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:13 | 21.10.25 г.
цена на петрола добив на петрол
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още