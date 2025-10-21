Цената на петрола се понижава заради сигналите за растящ излишък*

Цената на петрола се понижава леко във вторник на фона на признаците за разрастващ се излишък преди търговските преговори между САЩ и Китай по-късно през седмицата, съобщава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент се задържат на цена от 61 долара за барел, което е минимално понижение от 0,02%. В същото време американският лек суров петрол West Texas Intermediate се търгува за 57,48 долара за барел, или спад от 0,07%.

Количеството суров петрол на танкери в морето е нараснало до рекорден връх на фона на продължаващото прибавяне на барели от производството, показват данни на Vortexa. Натрупването на свободни количества се случва паралелно със забавяне на ръста на търсенето.

Международната агенция по енергетика очаква рекорден петролен излишък догодина, докато групата на производителите ОПЕК+ и страни извън нея увеличават добива. Очаква се фючърсите върху петрола да отчетат трети месец на понижения в цената.

„Налице е ръст на снабдяването с три пъти по-бърз от ръста на търсенето“, коментира Боб Макнали, основател и президент на Rapidan Energy Group, в интервю за Bloomberg Television. „В краткосрочен план имаме пренасищане“, допълни още.

Общо 1,24 млрд. барела суров петрол и кондензат – по-лека форма на петрола – се придвижват на танкери през седмицата до 17 октомври, според данни на Vortexa. Това е увеличение спрямо 1,22 млрд. барела седмицата по-рано.

Очаква се преговорни екипи от Китай и САЩ да обсъдят търговските взаимоотношения по време на среща в Малайзия тази седмица, преди двамата лидери Доналд Тръмп и Си Дзинпин да разговарят по-късно този месец.

*Информацията е актуална към 8:35 ч.