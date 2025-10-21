Японският Nikkei 225 ограничи ръста си след избора на Санае Такаичи за премиер

Японският индекс Nikkei 225 не успя да задържи изцяло ръстовете си във вторник, спадайки от рекордните си нива, след като консерваторката Санае Такаичи спечели вота в долната камара на парламента и стана първата жена министър-председател на Япония, съобщава CNBC.

Тя получи 237 гласа, което ѝ осигури мнозинство в 465-местната камара.

Индексът Nikkei 225 затвори с повишение от 0,27% до 49 316,06 пункта.

Topix също не успя да задържи изцяло ръста си и затвори почти без промяна на ниво от 3249,5 пункта, след като по-рано през деня удари нов рекорд.

Междувременно южнокорейският индекс Kospi приключи сесията с ръст от 0,24% до 3823,84 пункта, след като достигна шести пореден рекорден връх, подкрепен от оптимизма около предстоящото търговско споразумение със САЩ.

Южнокорейските акции са в подем, откакто американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в ексклузивно интервю за CNBC в сряда, че Вашингтон е „напът да приключи“ търговските преговори с азиатската страна.

„Дяволът е в детайлите, но ние изглаждаме детайлите“, добави той.

Индексът Kospi е нараснал с около 61% от началото на годината.

Акциите на автомобилните компании допринесоха за повишението на индекса, като книжата на Hyundai Motor поскъпнаха с 3,43%, а тези на Kia Corp – с 1,14%. Цената на акциите на Samsung Electronics обърна посоката си и приключи сесията с понижение от 0,61%, след като по-рано се повиши с 1,73%.

Австралийският ASX/S&P 200 записа увеличение от 0,7% и затвори на ниво от 9094,7 пункта. Акциите на компаниите за редкоземни метали в страната приключиха деня с ценови понижения. По-рано през сесията те поскъпнаха, след като премиерът Антъни Албанезе и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха в понеделник споразумение за критични минерали, целящо да противодейства на доминиращата роля на Китай.

Индексът Hang Seng в Хонконг се повиши с 0,76% до 26 055 пункта, а CSI 300 в континентален Китай скочи с 1,53% до 4607,87 пункта.

Акциите на CATL, котирани на борсата в Хонконг, поскъпнаха с 3,31%, след като производителят на батерии обяви силни резултати за третото тримесечие в понеделник вечерта. Нетната печалба на доставчика на батерии за Tesla за периода юли-септември се е повишила с 41% до 18,5 млрд. юана (2,6 млрд. долара).

Индийските пазари са затворени поради празник.