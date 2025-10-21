Европейските борси запазиха положителния импулс от началото на седмицата

Европейските индекси се повишиха във вторник, надграждайки положителния импулс от началото на седмицата, пише CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се изкачи с 0,2% по-рано днес. Британският FTSE 100 записа 0,3% ръст, а френският CAC 40 напредна с 0,5 на сто. От своя страна, FTSE MIB се покачи с 1%, а германският DAX изтри по-ранния си спад и прибави 0,2%.

Отбранителният сектор продължи с ръстовете от понеделник, като индексът Stoxx Europe Aerospace and Defense последно беше с 1% нагоре, възстановявайки се от по-ранния си спад. Швейцарската компания Montana Aerospace поведе ръстовете, след като скочи с 13% на борсата. Германската Renk пък записа 0,4% повишение, като също се справи с по-ранното си отстъпление на борсата, докато италианският подизпълнител в сферата на отбраната Leonardo прибави 0,8%.

Регионалните акции от отбранителния сектор бяха сред силно поскъпващите в понеделник, на фона на пазарния дебют на TKMS – подразделението за военни кораби, отделено от Thyssenkrupp, както и след поредната напрегната среща между американския президент Доналд Тръмп и Володимир Зеленски през уикенда.

На корпоративния фронт датският фармацевтичен гигант Novo Nordisk записа 1% спад в следобедната търговия. Това се случи, след като компанията обяви, че ще проведе извънредно общо събрание на 14 ноември, за да избере нови членове на Съвета на директорите, след спор между досегашните членове и контролиращият акционер на Novo.

„След разговор с Novo Nordisk Foundation относно бъдещия състав на Съвета на директорите не беше постигнато общо разбирателство“, заяви председателят Хелге Лунд.

Лунд и няколко други членове на независимия съвет няма да се кандидатират за преизбиране на предстоящото извънредно общо събрание.