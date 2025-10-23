Южнокорейските индекси излязоха на червено след решението на централната банка

Южнокорейският индекс Kospi изтри по-ранните си повишения в четвъртък, след като докосна рекордно високо ниво, заради решението на централната банка на страната да запази основния лихвен процент непроменен на ниво от 2,5%, предаде CNBC.

Бенчмаркът се понижи с 0,98%, затваряйки на ниво от 3845,56 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq загуби 0,81%, спадайки до 872,03 пункта.

Останалите пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион също отчетоха предимно понижения в четвъртък, следвайки спадовете на Wall Street на фона на опасенията около търговските отношения между САЩ и Китай. Тези тревоги бяха възобновени, след като в сряда Ройтерс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля ограничения върху износа за Китай на стоки, произведени с американски софтуер. Медията се позовава на официален представител на САЩ и на трима души, запознати с темата. Според тях планът, който може да обхване широк спектър от стоки - от лаптопи до самолетни двигатели - може и да не бъде реализиран, но и не е единствената обсъждана възможност.

Японският бенчмарк Nikkei 225 затвори по-ниско за втора поредна сесия, спадайки с 1,35% до 48 641,61 пункта. По-широкият показател Topix се понижи с 0,39% до 3253,78 пункта.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 приключи без промяна на ниво от 9032,8 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,54% до 25 922,21 пункта, докато CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,30% до 4606,34 пункта.

Индийските индекси се откъснаха от общата тенденция - Nifty 50 се повиши с 0,69% до 26 046,75 пункта, а BSE Sensex - с 0,72% до 85 033,33 пункта.