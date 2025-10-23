S&P 500 се повиши и компенсира загубите в предишната сесия

S&P 500 отбеляза ръст в четвъртък, подкрепен от технологичните акции, а инвеститорите засилиха покупките след порция силни отчети, предава CNBC.

Широкият измерител се повиши с 0,5% и завърши деня на ниво от 6738,44 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 144,20 пункта до ниво от 46 734,61 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,89% до равнище от 22 941,80 пункта. Той беше подкрепен от ръстовете при големи технологични компании като Nvidia, Broadcom и Amazon. Ръст на цената на акциите на друга компания в областта на изкуствения интелект, Oracle, с 3% също подкрепи пазара.

Основните щатски индекси достигнаха връхната си точка, след като прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит каза по време на пресконференция, че президентът Доналд Тръмп ще се срещне с китайския си колега Си Дзинпин следващия четвъртък в Южна Корея. Съобщението смекчи опасенията на инвеститорите за американско-китайските отношения, които подложиха на натиск акциите в сряда.

Повишаването на S&P 500 отбеляза пълно възстановяване от значителните му загуби в предходната сесия, когато индексът се понижи с около 0,5%. Dow загуби около 334 пунткта, а Nasdaq беше надолу с 0,9%, тъй като инвеститорите избягваха по-рискови активи.

Пазарите отбелязаха спад в сряда, след като финансовият министър Скот Бесънт потвърди, че Белият дом обмисля планове да ограничи износа към Китай на произведен със САЩ софтуер. Тези планове ще се прибавят към съобщението на Тръмп преди почти две седмици, че Вашингтон ще задейства ограничения върху износа до 1 ноември върху „целия критичен софтуер“.

„Не бързайте все още да отписвате „бичия“ пазар само заради период на волатилност“, казва Джузепе Сете, съосновател и президент на компанията Reflexivity. „Няколко технологични акции бяха начело на силните ръстове, но ще видим как стотици глобални компании се възползват от ръстовете в производителността на изкуствения интелект“, допълва той.

Инвеститорите продължават да наблюдават отчетите от ключови американски компании, от които според мнозина ще зависи дали силният ръст на пазара в момента ще продължи. Книжата на Honeywell тласнаха Dow нагоре, след като поскъпнаха с почти 7% в четвъртък. Това стана, след като компанията обяви по-добри от очакванията резултати за тримесечието и повиши прогнозите си за цялата година.

Цената на акциите на American Airlines се повиши с 6% след по-малка от очакванията загуба за третото тримесечие и оптимистични прогнози.

Пазарът успя да преодолее проблемните си точки по време на сесията. Книжата на Tesla, която постави началото на отчетите на компаниите от „Великолепната седморка“, поскъпнаха с 2%, след като поевтиняваха по-рано през деня поради смесения тримесечен отчет.

Цената на акциите на IBM също ограничи загубите след като надмина очакванията на Wall Street, но обяви очаквани приходи от софтуер.

Над 80% от компаниите от S&P 500, които са обявили отчетите си до момента, са надминали очакванията за печалбата си, сочат данни на FactSet.

Данните за инфлацията, които се очакват в петък, трябва да дадат допълнителна светлина за стабилността на икономиката, особено преди заседанието на Федералня резерв в края на октомври. Пазарите очакват централните банкери да понижат лихвите с още четвърт процентен пункт.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,005% и 4,583%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е нагоре до 98,95 пункта. Еврото поскъпна до 1,161 долара, а паундът поевтиня до 1,332 долара. Спрямо йената щатските пари напреднаха до 152,58 йени за долар.

На стоковите пазари цените на петрола се повишиха с над 5%, след като администрацията на Тръмп наложи още санкции на двете най-големи компании производителки на суров петрол в Русия, като се позова на „липсата на сериозен ангажимент на Москва към мирен процес за прекратяване на войната в Украйна“.

Бенчмаркът Брент прибави 3,40 долара до 65,99 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 3,29 долара до 61,79 долара за барел.

Американските фючърси върху златото прибавиха 2,1% до 4152,40 долара за тройунция.