IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Южнокорейският индекс Kospi достигна нов рекорд

В същото време измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се покачи с 1,27% до 883,08 пункта

11:19 | 24.10.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 2,50%, достигайки рекордно ниво в петък, на фона на ръстовете на регионалните пазари в очакване на срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин следващата седмица, предаде CNBC.

Така бенчмаркът затвори на ниво от 3941,59 пункта. В същото време измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се покачи с 1,27% до 883,08 пункта.

В Япония индексът Nikkei 225 напредна с 1,35% до 49 299,65 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,48% до 3269,45 пункта.

Свързани статии

Публикувани по-рано данни показаха, че потребителските цени в Япония, без да се включват тези на пресните храни, са се повишили с 2,9% на годишна база през септември спрямо отчетените 2,7% през август. Това е първото ускорение от четири месеца насам, съобщи в петък Министерството на вътрешните работи и комуникациите. Резултатът съвпадна със средната прогноза на икономистите, като мнозина посочват, че миналогодишните по-големи субсидии за комунални услуги повишават тазгодишните стойности.

Това е първият доклад за инфлацията, след като Санае Такаичи пое премиерския пост във вторник – и още една причина тя да постави високите разходи за живот на върха на своята политическа програма. Основният инфлационен показател на страната остава над целта от 2% на Японската централна банка вече три години и половина, което поддържа очакванията за ново увеличение на лихвите през декември или януари.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 спадна с 0,15% до 9019 пункта.

Хонконгският Hang Seng се повиши с 0,76% до 26 166,03 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай добави 1,18% до 4660,68 пункта.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:19 | 24.10.25 г.
азиатски борси азиатски пазари
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 7 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди 49 минути
Охххх котййоо, и с тоз индекс ударихме тавана. Вече се пенсионирам за втори път. Държим още няколко позиции и ги чакаме и тях, ииии послеee ..... пенсиониране на пенсионерите :):):):):):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 15
Алехандро
преди 3 часа
Защо постоянно се пренебрегва московската борса?! Има кво да се види...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още