Южнокорейският индекс Kospi достигна нов рекорд

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 2,50%, достигайки рекордно ниво в петък, на фона на ръстовете на регионалните пазари в очакване на срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин следващата седмица, предаде CNBC.

Така бенчмаркът затвори на ниво от 3941,59 пункта. В същото време измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се покачи с 1,27% до 883,08 пункта.

В Япония индексът Nikkei 225 напредна с 1,35% до 49 299,65 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,48% до 3269,45 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че потребителските цени в Япония, без да се включват тези на пресните храни, са се повишили с 2,9% на годишна база през септември спрямо отчетените 2,7% през август. Това е първото ускорение от четири месеца насам, съобщи в петък Министерството на вътрешните работи и комуникациите. Резултатът съвпадна със средната прогноза на икономистите, като мнозина посочват, че миналогодишните по-големи субсидии за комунални услуги повишават тазгодишните стойности.

Това е първият доклад за инфлацията, след като Санае Такаичи пое премиерския пост във вторник – и още една причина тя да постави високите разходи за живот на върха на своята политическа програма. Основният инфлационен показател на страната остава над целта от 2% на Японската централна банка вече три години и половина, което поддържа очакванията за ново увеличение на лихвите през декември или януари.

Австралийският индекс ASX/S&P 200 спадна с 0,15% до 9019 пункта.

Хонконгският Hang Seng се повиши с 0,76% до 26 166,03 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай добави 1,18% до 4660,68 пункта.