Европейските борси поемат дъх след вълната от отчети

Европейският индекс STOXX 600 остана почти без промяна в сряда, докато инвеститорите анализират редица корпоративни отчети и очакват решението на Федералния резерв на САЩ за лихвените проценти по-късно днес, предаде Ройтерс.

STOXX 600 затвори с понижение от 0,1%, след като достигна рекордно високо ниво за деня. Повечето регионални борси приключиха търговията с повишения, като британският индекс FTSE 100 и испанският IBEX 35 достигнаха рекордни нива.

Очаква се Фед да свали лихвения процент с 25 базисни пункта, но фокусът ще остане върху коментарите на председателя Джером Пауъл след решението, които могат да определят настроенията на световните пазари през тази седмица.

Корпоративните отчети бяха в центъра на вниманието днес, след като прогнозите от вторник показаха леко подобрение в перспективите за състоянието на корпорациите.

Банковият сектор отбеляза ръст от 1,4%, който е сред най-големите повишения в индекса. Акциите на испанската Santander поскъпнаха с 4,3%, след като нетната печалба на банката за третото тримесечие надмина прогнозите.

Цената на книжата на Deutsche Bank се покачи с 5% след отчетения ръст на печалбата за третото тримесечие, докато акциите на UBS поевтиняха въпреки скока в нетната печалба за същия период.

Акциите на компаниите от сектора на здравеопазването поскъпнаха с 0,6%. Цената на книжата на фармацевтичната компания GSK се повиши с 6,6%, след като тя повиши прогнозите си за продажбите и печалбите за 2025 г. Акциите на Straumann поскъпнаха със 7,6%, след като производителят на зъбни импланти отчете ръст на органичните продажби за третото тримесечие.

Минните компании и големите петролни фирми отбелязаха ръст от съответно 1,8% и 1,3%, следвайки рязкото покачване на цените на златото, медта и петрола.

„Сезонът на отчетите в Европа започна с много ниска летва. Виждаме положителни резултати, най-вече от банките, но това засега не е достатъчно, за да промени общата картина и да оправдае оптимизма по отношение на европейските акции в момента“, коментира Лаура Купър от Nuveen.

Телекомуникационният сектор спадна с 2%, след като слабите корпоративни резултати на Telenor понижиха цената на акциите на компанията с 6%, а книжата на Nokia поевтиняха с 4,3% след скока от над 20% във вторник.

Акциите на Mercedes поскъпнаха с 4,4%, след като германският автомобилен производител отчете по-високи от очакваните маржове в основния си бизнес с автомобили.

Секторът на компаниите за потребителски стоки беше повлечени надолу от Adidas, чиито книжа поевтиняха с 10,4%, след като продажбите на групата се свиха с 5% в Северна Америка през третото тримесечие.

Temenos и Next бяха компаниите с най-силен ръст от състава на STOXX 600 с повишения от съответно 19,7% и 8,8%, след като повишиха прогнозите си за годишните печалби.