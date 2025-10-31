Силните отчети на Apple и Amazon окриляват индексите на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с ръстове след публикуването силните тримесечни резултати на технологичните гиганти Amazon и Apple, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,7%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 1,5%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,2%.

Акциите на Amazon поскъпват с над 12%, след като компанията обяви, че приходите на звеното ѝ за облачни услуги са се увеличили с 20% през третото тримесечие, надминавайки очакванията на анализаторите. Книжата на Apple поскъпват с 1,6% благодарение на силните си резултати за четвъртото фискално тримесечие и оптимистичната прогноза за празничния период.

Лидерът в стрийминг индустрията Netflix регистрира повишаване на цената на акциите си с над 1%.

„В момента сме в период, в който американската администрация не работи, така че трябва внимателно да следим финансовите отчети и да видим как се справят компаниите и техните потребители“, коментира Кортни Гарсия, старши финансов съветник в Payne Capital Management. „Фактът, че резултатите продължават да са положителни, е добър знак за икономиката“, добавя тя.

Американските фондови индекси са напът да отбележат седмица и месец на ръстове. S&P 500 е нараснал с 0,45% за седмицата, докато Nasdaq и Dow са нагоре с приблизително 1,6% и 0,7%.

Октомври - месец, известен с някои от най-големите дневни спадове в историята на пазара - този път регистрира повишение от 2% за S&P 500, почти 4,1% за Nasdaq и 2,4% за Dow. Това поставя Dow напът да отбележи шестия си пореден положителен месец за първи път от 2018 г.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,087%, а тази по 30-годишните - до 4,649%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,27% до 99,791 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,4% до 65,26 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,84% до 61,08 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,31 на сто и се търгува на цена от 4028,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:50 ч. българско време.