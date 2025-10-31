Netflix одобри сплит на акциите при съотношение 10 към 1

Netflix одобри сплит на акциите в съотношение 10 към 1, за да направи цената на книжата си по-достъпна за служителите, които участват в програмата ѝ за опции върху акции, пише Bloomberg.

Това е вторият сплит на лидера във видео стрийминг индустрията за последните 10 години, след този 7 към 1 през юли 2015 г. Компанията също така направи сплит 2 към 1 през 2004 г.

Собственикът на най-популярната платена стрийминг услуга в света редовно надминава пазарните очаквания за печалбата и надвива медийните си конкуренти. През юли компанията повиши прогнозата си за приходите от продажби и маржа на печалбата си за цялата година, след като пусна голям набор от популярни предавания и се възползва от по-слабия долар.

Пазарната капитализация на Netflix надхвърли 500 млрд. долара по това време, което направи компанията по-високо оценена от Walt Disney, Comcast и Warner Bros. Discovery, взети заедно.

Акциите приключиха търговията в Ню Йорк в четвъртък на ниво от 1089 долара и повишиха стойността си 3% по време на следборсовата търговия. Тази година книжата записаха 22% ръст на борсата. Компанията е една от 10-те в индекса S&P 500 с цена на акциите от над 1000 долара.

Стойността на книжата понесе удар след последните ѝ финансови резултати, обявени по-рано този месец, като се срина с 10%, тъй като данъчен спор с Бразилия повлия негативно на печалбата и породи опасения относно бъдещия растеж.

Сплитът на акциите „може да увеличи оценката им, която се е свила с 19% от юнските си върхове“, пише в бележка анализаторът на Bloomberg Intelligence Гийта Ранганатан. „Подобряването на основните показатели, подкрепено от увеличаването на рекламата, солидната ценова сила и голямата ангажираност, ще бъде по-големият двигател на експанзията“.