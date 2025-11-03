Европейските борси започват седмицата с ръст

Европейските борси отбелязаха ръст в понеделник, а инвеститорите бяха под влиянието на нова порция отчети. Автомобилният сектор се повиши благодарение на оптимизма, че заводите в Китай на нидерландския производител на чипове Nexperia ще възобновят доставките, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският STOXX 600 постигна леко покачване от 0,1% до 572,28 пункта. Другите големи индекси в региона поеха в различни посоки, като германският DAX се повиши с 0,73% до ниво от 24 132,41 пускта. Лондонският бенчмарт FTSE 100 е надолу с 0,16% до 9701,37 пункта. Френският CAC 40 отписа 0,14% и завърши деня на ниво от 8109,79 пункта.

Автомобилният сектор напредна, като книжата на Renault, Mercedes Benz и Volkswagen поскъпнаха с между 1,9% и 2,3%, след като източник съобщи, че Белият дом скоро ще обяви възстановяване на доставките на Nexperia от Китай.

Въпреки това автомобилният сектор записа спадове за втори пореден месец през октомври.

Нидерландското правителство иззе неотдавна контрола върху Nexperia, притежавана от китайската компания Wingtech, което принуди Пекин да блокира продукти на компанията да излизат от Китай, създавайки нарушения на доставките за автомобилните производители по целия свят.

Технологичният сектор в Европа отбляза ръст от 0,6%. Секторът на пътуванията и развлеченията напредна с 1,7 на сто, подкрепен от книжата на Ryanair.

Минният сектор пое надолу с 1,5%, като цената на акциите на Anglo American и на Rio Tinto се понижи с по над 2%.

Книжата на Siemens Energy достигна рекорден връх, след като Morgan Stanley повиши целевата си цена поради подобрените перспективи в средносрочен план.

Цената на акциите на GTT достигна рекорден връх, след като спеализираната френска компания в системи за втечнен природен газ повиши прогнозата си за годишните приходи и основна печалба.

Книжата на Ryanair поскъпнаха и увеличиха перспективите за възстановяване от спада от 7% миналата година. Цената на акциите на нискотарифната авиокомпания се повиши с 3,9%.

Campari отбеляза спад с 2,4%, след като италианската данъчна полиция иззе с мотива за предполагаемо укриване на данъци акции на стойност 1,29 млрд. евро от базирана в Люксембург компания, която контролира италианската група за напитки.

Европейските пазари отбелязаха спадове в края на миналата седмица след като предпазливи коментари от Федералния резерв в САЩ и липсата на признаци за по-умерена позиция по паричната политика на Европейската централна банка разочароваха инвеститорите.

Но оптимизмът на фронта на световната търговия след затоплянето на търговските отношения между САЩ и Китай спомогна за четвъртия пореден месечен ръст на Stoxx 600 през октомври.

В макроикономически план производствената активност в еврозоната изпадна в стагнация през октомври.