Акциите на Palantir оглавяват спадовете на Wall Street*

Основните американски борсови индекси стартират сесията със спадове на фона на помрачените настроения сред инвеститорите заради някои корпоративни отчети, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изтрива 0,20% от стойността си, понижавайки се до ниво от 47 243,07 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита спад от 0,56% до 6813,7 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite регистрира понижение от 0,87% до 23 627,25 пункта.

Акциите на Palantir поевтиняват с около 7 на сто, въпреки че софтуерната компания засенчи пазарните очаквания с отчета си и предостави силни насоки за годината, подхранвани от растежа на бизнеса ѝ с изкуствен интелект.

„Резултатите им бяха добри, но пазарите бяха разочаровани от липсата на видимост на компанията за цялата 2026 г.“, пише стратегът на Deutsche Bank Джим Рийд.

Цената на книжата на Oracle се понижи с над 1%. Акциите на производителя на чипове AMD поевтиняха с над 4 на сто.

Акциите на Nvidia поевтиняват с 2,26%, след като компанията обяви, че ще изгради съвместно с Deutsche Telekom независима фабрика за изкуствен интелект" в Германия. Инвестицията в проекта възлиза на 1 млрд. евро.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 4 ноември.

Инвеститорите са обезпокоени и от коментарите на главните изпълнителни директори на Goldman Sachs и Morgan Stanley. В понеделник Дейвид Соломон от Goldman заяви, че е „вероятно да има спад от 10% до 20% на борсата някъде през следващите 12 до 24 месеца“. Ръководителят на Morgan Stanley Тед Пик посочи, че има вероятност от понижения от 10-15%, които няма да се дължат на конкретен „макроикономически ефект“.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,081% и 4,665 на сто.

Доларовият индекс междувременно напредва с 0,24% спрямо кошница от шест конкуренти валути до 100,1 пункта.

На петролните пазари цената на международния бенчмарк сорт Брент се понижава с 0,76% до 64,40 долара за барел. Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняват с 0,84% до 60,54 долара за барел.

Цената на златото се понижава с 1,14% до 3968,9 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:41 ч. българско време.