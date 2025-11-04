Европейските пазари затвориха на червено след нова порция тримесечни отчети*

Европейските пазари затвориха с понижения във вторник, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи търговската сесия със спад от 0,4%, като повечето сектори отчетоха понижения. Германският бенчмарк DAX отстъпи с 0,8%, а френският САС 40 – с 0,6%. Междувременно лондонският бенчмарк FTSE 100 нарасна с 0,2%.

Акциите на Orsted поевтиняха с 1,8%, след като датската компания за възобновяема енергия се съгласи да продаде 50% дял от вятърната ферма Hornsea 3 в Обединеното кралство на Apollo Global Management в сделка на стойност 6 млрд. долара.

Книжата на BP поскъпнаха с 1,3%, след като компанията отчете печалба от 2,21 млрд. долара за третото тримесечие, надминавайки очакванията на анализаторите.

Цената на акциите на Philips се повиши с 3,3%, след като компанията отчете 4,3 млрд. евро приходи за третото тримесечие спрямо регистрираните 4,34 млрд. евро година по-рано. Печалбата за периода е достигнала 187 млн. евро.

Книжата на Novo Nordisk затвориха почти без промяна, след като фармацевтичният гигант повиши офертата си за придобиване на американската биотехнологична фирма Metsera в поредния ход от надпреварата с Pfizer.