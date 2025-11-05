IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Възможността за отпадане на някои мита окрили щатските индекси

Инвеститорите реагираха и на някои окуражаващи данни за икономиката на САЩ

23:31 | 05.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Щатските борсови индекси приключиха серията с ръстове, след като въпросите на Върховния съд на САЩ относно митата на президента Доналд Тръмп породиха надежди, че някои от налозите може да бъдат отменени, съобщава CNBC.

Междувременно акциите на производителя на чипове Advanced Micro Devices и тези на компаниите от сферата на изкуствения интелект се възстановиха от опасенията около оценката, които измъчваха пазара ден по-рано.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,48% до 47 311 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 0,37% до 6796,29 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повиши с 0,65% до 23 499,79 пункта.

Инвеститорите проследиха заседанието на Върховния съд в сряда относно митата, въведени от Тръмп. Основният въпрос е дали президентът е имал правомощия да налага такива мита съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA). Съдиите съсредоточиха въпросите си върху законността на мащабните мита, питайки главния прокурор Д. Джон Зауер за обосновката на администрацията на Тръмп за въвеждането на митата.

Междувременно акциите на Ford и General Motors поскъпнаха с по над 2%, докато цената на книжата на Caterpillar напредна с близо 4%.

Инвеститорите реагираха на някои окуражаващи данни за икономиката на САЩ, като данните за заетостта на ADP бяха по-добри от очакваното, като подобно е и положението при доклада за услугите.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,159% и 4,739 на сто.

Доларовият индекс записа спад от 0,06% до 100,16 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 1,38% до 63,55 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI отчете спад от 1,5% до 59,65 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,83% до около 3992 долара за тройунция.

Последна актуализация: 23:32 | 05.11.25 г.
